Детальніше про це розповіли в Michelson Found Animals. Там створили окремий гайд з рекомендаціями на цю тему.

Чому виникають труднощі з купанням котів?

Якщо після ванних процедур вашого улюбленця ви виглядаєте так, ніби щойно знялися у фільмі жахів – значить, ви робите щось не так. Коти й вода рідко стають хорошими друзями.

Якщо намагатися просто взяти й занурити тварину у ванну без підготовки, це може обернутися стресом і для вас, і для улюбленця. У підсумку – мокра підлога, подряпини та укуси, а ще наляканий кіт, який утік і сховався.

Загалом ми любимо котів, зокрема, за їхню неймовірну охайність. Після їжі вони старанно вилизують себе своїми шорсткими язиками від хвоста до вушок.



Зазвичай котів не потрібно купати, але інколи це все ж необхідно. Наприклад, якщо тварина постаріла або сильно забруднилася. У таких випадках вам доведеться взятися за цю непросту справу.

Як зробити водні процедури менш стресовими для мурчика?

Попросіть когось допомогти – бажано людину, яку кіт знає і якій довіряє. Вона може тримати тварину, поки ви її миєте. Підстрижіть кігті перед купанням, щоб зменшити ризик подряпин. Також ретельно розчешіть шерсть, щоб прибрати ковтуни, адже після намокання вони лише затягнуться сильніше.

Покладіть рушник на дно ванни, щоб кіт не ковзався. Налийте небагато теплої (не гарячої) води. Підготуйте все заздалегідь, щоб не лякати тварину шумом води.

Використовуйте лише спеціальний шампунь для котів – інші засоби можуть бути небезпечними. Уникайте потрапляння води в очі, вуха та ніс. Намилюйте кота м'якою ганчіркою, а потім добре змийте піну теплою водою.

Говоріть із твариною спокійним голосом – це допоможе її заспокоїти. Після процедур акуратно витріть кота рушником і залиште сохнути в теплому місці без протягів. Довгошерстих котів варто розчісувати під час висихання.

А детально про те, як покупати кошеня та з якого віку це варто робити, розібрали фахівці з Pethouse.ua. Вони також зазначають, що критично важливо обрати правильну температуру води для пухнастиків, яка не перевищуватиме 37 – 39 градусів.

Якщо ж ваш кіт категорично не переносить воду – не біда. Існують сухі шампуні та спеціальні серветки для очищення без купання. Кошенят купати простіше, але вони більш вразливі.

Зверніть увагу! Важливо не мочити голову й одразу висушити їх феном, щоб вони не переохолодилися.

