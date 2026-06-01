Чи має власник платити компенсацію, якщо тварина пошкодила чуже майно: що каже закон

Водночас розмір компенсації та обов’язок її виплати залежать від обставин інциденту та доказів вини. Про це йдеться у статті 1166 Цивільного Кодексу України.

Чи треба платити відшкодування?

В Україні діє загальний принцип цивільної відповідальності: будь-яка шкода, завдана майну іншої особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала або яка відповідає за її дії.

У випадку з тваринами такою особою є власник або утримувач. Важливо, що улюбленець не є суб’єктом права, тому відповідальність завжди несе людина.

Тобто, якщо собака, кіт або інша домашня тварина пошкодила одяг, меблі чи автомобіль, знищила майно сусідів, спричинила інші матеріальні збитки, то власник зобов’язаний компенсувати завдані втрати.

Відповідальність за дії тварини зазвичай настає, якщо є вина власника – наприклад, неналежне утримання, відсутність нагляду або порушення правил вигулу. Однак у судовій практиці трапляються випадки, коли компенсацію можуть стягнути навіть без прямого доведення вини, якщо встановлено, що саме тварина спричинила шкоду і власник мав за нею контролювати.

Окремо законодавство передбачає, що потерпілий може вимагати:

відшкодування вартості зіпсованого майна;

компенсацію витрат на ремонт;

моральну шкоду (за певних умов).

Коли справа може перетворитися у кримінал?

У Кодексі України про адміністративні правопорушення покарання за дії домашньої тварини не обмежується лише обов’язком компенсувати завдану майнову шкоду.

У випадках, коли поведінка тварини або дії її власника створюють загрозу для людей чи системно порушують правила утримання, можуть застосовуватися інші правові механізми – адміністративні санкції або навіть кримінальна відповідальність у разі тяжких наслідків.

Йдеться насамперед про ситуації, коли тварина нападає на людей, систематично становить небезпеку для оточення або утримується з грубими порушеннями норм безпеки.

У таких випадках держава розглядає не лише факт завданої шкоди, а й саму поведінку власника:

чи забезпечив він належний контроль,

чи допустив недбалість або свідоме ігнорування правил.

Саме цей аспект часто стає ключовим у справах про адміністративні штрафи або подальші обмеження щодо утримання тварини.

Окремо законодавство передбачає, що у випадках, коли тварина становить реальну загрозу життю або здоров’ю людей, суд або уповноважені органи можуть ухвалити рішення про її вилучення. Це не є автоматичною санкцією, але застосовується як крайній захід – коли інші способи впливу на власника неефективні або коли ризики для оточення є суттєвими.

У більш серйозних ситуаціях, коли недбалість власника призводить до тяжких тілесних ушкоджень або інших небезпечних наслідків, може йтися вже про кримінальну відповідальність. У такому разі правоохоронні органи оцінюють не лише факт інциденту, а й причинно-наслідковий зв’язок між діями власника та наслідками, що настали.