Вартість повного оформлення залежить від регіону, типу клініки та набору необхідних процедур. Про це повідомляє Держспоживслужба.

Які ціни на документи зараз?

Базовий пакет документів для собаки у 2026 році зазвичай включає ветеринарний паспорт, чіпування та вакцинацію від сказу. У державних клініках мінімальний пакет може коштувати від 500 до 1500 гривень, тоді як у приватних ветеринарних центрах ціни нерідко сягають 3000 гривень і більше.

Сам ветеринарний паспорт міжнародного зразка коштує приблизно 200 – 400 гривень. Чіпування з офіційною реєстрацією тварини обходиться власникам у середньому від 300 до 1000 гривень залежно від клініки та типу мікрочіпа.

Вакцинація від сказу коштує ще від 200 до 700 гривень. Якщо власник планує виїзд за кордон разом із собакою, сума може зрости в кілька разів. Для подорожей до країн ЄС часто потрібен тест на титр антитіл до сказу, який коштує від 1800 до 5500 гривень залежно від лабораторії та терміновості оформлення.

Додатково можуть знадобитися міжнародні ветеринарні сертифікати та довідки. У деяких клініках також пропонують комплексні пакети оформлення документів. Вони включають огляд тварини, дегельмінтизацію, вакцинацію, внесення даних у реєстр та видачу готового паспорта. У середньому такі пакети коштують від 1500 до 3500 гривень.

Які документи зараз є обов’язковими для собаки?

Як повідомляють на офіційному сайті Верховної ради, у 2026 році основним документом для собаки вважається ветеринарний паспорт. У ньому містяться дані про власника, породу тварини, усі щеплення та ветеринарні процедури. Без цього документа неможливо офіційно перевозити тварину в транспорті, брати участь у виставках або перетинати державний кордон.

Також дедалі більшого поширення набуває обов’язкове чіпування собак. Мікрочіп містить унікальний номер тварини, який вноситься до бази даних і дублюється у ветеринарному паспорті. Саме чіп дозволяє швидко встановити власника у випадку втрати тварини або перевірити її ідентифікацію під час подорожей.

Ще однією обов’язковою вимогою є щорічна вакцинація від сказу. Відмітка про щеплення повинна бути внесена у ветеринарний паспорт із печаткою клініки та підписом лікаря.

Для міжнародних поїздок також можуть вимагатися обробка від паразитів та додаткові сертифікати здоров’я.

Ветеринари радять оформлювати всі документи заздалегідь, адже деякі процедури мають чіткі часові вимоги. Наприклад, тест на антитіла до сказу можна робити лише через певний час після вакцинації, а міжнародні сертифікати мають обмежений термін дії.

Чи обовʼязково реєструвати тварину?

У Києві власникам домашніх тварин нагадали про обов’язкову реєстрацію улюбленців у муніципальному реєстрі. У КМДА пояснюють, що ця процедура потрібна не лише для контролю, а й для безпеки самих тварин.

Після реєстрації собака або кіт отримує унікальний номер, який прив’язується до жетона чи мікрочипа. Це дозволяє швидко знайти власника у разі втрати тварини та значно підвищує шанси повернути її додому.

У міській адміністрації також наголошують, що реєстрація підтверджує право власності на улюбленця. У разі суперечок або пошуку загубленої тварини це може стати важливим юридичним доказом.

Крім того, за відсутність реєстрації передбачена адміністративна відповідальність.