У КМДА пояснили, як працює система та чому її не варто ігнорувати.

Навіщо потрібна реєстрація тварин?

У Києві власників домашніх тварин закликають не зволікати з офіційною реєстрацією своїх улюбленців. У Київській міській державній адміністрації наголошують, що це не формальність, а важливий інструмент безпеки та відповідального утримання тварин.

Реєстрація передбачає внесення даних про тварину до муніципального реєстру. Після цього улюбленець отримує унікальний номер, який пов’язаний із жетоном або мікрочипом. Саме це дає змогу швидко встановити власника у разі втрати тварини.

У КМДА пояснюють, що одна з головних переваг – ідентифікація. Якщо тварина загубиться, її значно легше повернути додому завдяки наявності чипа та реєстраційного запису. Це суттєво зменшує кількість безпритульних тварин і пришвидшує їх повернення власникам.

Ще одним важливим аспектом є юридичний захист. Реєстрація підтверджує право власності на тварину, а відповідне посвідчення є офіційним документом. У разі спірних ситуацій або втрати улюбленця це може мати вирішальне значення.

Водночас у міській адміністрації нагадують і про відповідальність. За відсутність реєстрації передбачено штраф відповідно до КУпАП, зокрема за статтею 154. Тому ігнорування вимог може призвести до фінансових санкцій. У КМДА підкреслюють, що реєстрація – це не лише вимога правил, а й прояв відповідального ставлення до свого улюбленця. Вона допомагає зробити міське середовище безпечнішим як для людей, так і для тварин.

Як зареєструвати тварину?

У Києві діє електронний Реєстр домашніх тварин – єдина міська база, яка містить інформацію про улюбленців і їхніх власників.

Щоб зареєструвати тварину, власнику потрібно спочатку увійти в систему через сервіс КиївID. Авторизація доступна різними способами, що робить процес швидким і доступним.

Після входу необхідно створити картку тварини у розділі "Мої тварини". Там потрібно внести основну інформацію про улюбленця. Після цього на електронну пошту надходить запрошення на верифікацію даних.

Наступний етап – підтвердження інформації. Для цього власнику разом із твариною потрібно звернутися до комунального підприємства ветеринарної медицини або до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Після перевірки даних реєстрація вважається завершеною.

Окремо у системі передбачена функція пошуку тварин за QR-кодом. Якщо улюбленець загубиться, людина, яка його знайде, може відсканувати код за допомогою смартфона. Після цього відкриється інформація про тварину, а власник автоматично отримає повідомлення.

Якщо ж тварину не вдалося ідентифікувати, користувач може заповнити спеціальну форму про знайдену тварину. Це допомагає швидше з’єднати загубленого улюбленця з господарем.

Що треба знати про електронні ветпаспорти?