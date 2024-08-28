Документи з'являться у "Дії". Про це повідомили Міністерством аграрної політики та продовольства України. Що це означає для господарів улюбленців – далі у матеріалі.

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В Україні з'являться електронні ветпаспорти

Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин запланований на осінь цього року. Власники зможуть реєструвати своїх улюбленців під час візитів до ветеринарів.

Новий реєстр зберігатиме повну інформацію про кожну тварину, включно з історією щеплень. Ця функція дозволить власникам відновити життєво важливу інформацію у разі втрати ветеринарного паспорта. Крім того, реєстр має на меті полегшити ідентифікацію та повернення загублених домашніх тварин, таких як коти, собаки та тхори, їхнім законним власникам, як заявляють у міністерстві.

Під час візиту до ветеринара також буде сформовано електронний ветеринарний паспорт улюбленця.

Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки держзаклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане диджиталізованою, прозорою та доступною послугою,

– каже заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

В рамках нового інноваційного проєкту як державні, так і ліцензовані приватні ветеринари пропонуватимуть свої послуги безплатно. Ці ветеринари, які зараз є учасниками ініціативи, матимуть доступ до централізованого Реєстру.



В Україні з'являться електронні ветпаспорти / Фото Мінагро

В майбутньому електронні ветеринарні паспорти будуть у додатку "Дія". Ця функція буде впроваджена після того, як реєстрація домашніх тварин досягне значного рівня і Реєстр буде належним чином наповнений.

Деталі реалізації проєкту

Пілотний проєкт з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин триватиме два роки. Участь у цій ініціативі буде добровільною і спрямована на реєстрацію собак, котів та тхорів за допомогою технології мікрочипування.

Заступник міністра заявив, що проєкт реалізують у два етапи:

Цієї осені розпочинається перший етап створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, який дозволить власникам тварин реєструвати своїх улюбленців під час візитів до ветеринара.

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку "Дія".

В Уряді переконані, що ця ініціатива збиратиме вичерпні дані про популяцію домашніх тварин, включаючи їхнє місцеперебування, статус вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань, а також посилить нагляд за переміщенням тварин. Чиновники вважають, що цей реєстр відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні громадського здоров'я та безпеки.

У подальших планах Проєкту – інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин.