Це сталося після випадку, коли в центрі міста впав кінь, який возить карети.

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У Львові напрацюють правила та умови для екскурсійних карет

Так, на виконкомі у Львові заборонили використовувати коней та поні у центрі. Це рішення одразу набуло чинності після його ухвалення.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що це тимчасова заборона. У місті вже створили робочу групу, яка напрацює правила та умови для таких екскурсійних карет. Після цього їм знову дозволять працювати.

Перше засідання робочої групи відбудеться сьогодні ввечері. До її складу увійшли представники міськради, зоозахисники, зокрема, з Києва, а також громадськість. Вони також зобов'язані з’ясувати, як власники поводилися із конем, який впав на проспекті Свободи.

Що передувало

26 серпня у центрі Львова впав кінь під час прогулянки каретою. Відповідне відео з'явилося у фейсбук-групі "Гаряча лінія міста Львова". "Кінь, який працює тут щодня, від'їхав прямо на своєму робочому місці. ФірманКа, що керує цим бідолахою, спробувала привести його до тями, і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті", – написала авторка відео, додавши, що ці тварини часто перебувають під тривалим впливом сонця без води.

Команда "Каретного двору" у коментарях заявила, що кінь випадково заплутався в упряжі, що і призвело до падіння. За їхніми словами, "конячка здорова та повна сил, не кульгає та прекрасно почувається".

Після цього у мерії Львова заявили, що розпочали перевірку.



