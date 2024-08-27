Відповідне відео опублікувала Христина Машакевич у фейсбук-групі "Гаряча лінія міста Львова". Кадри викликали активне обговорення серед українців. Міська влада також відреагувала на те, що трапилося.

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У центрі Львова впав запряжений в карету кінь

На опублікованих кадрах видно, як кінь падає, запряжений у карету. Жінка, яка керувала каретою, привела тварину до тями, і продовжила прогулянку.

На проспекті Свободи я стала свідком жахливої ситуації: кінь, який працює тут щодня, від'їхав прямо на своєму робочому місці. ФірманКа, що керує цим бідолахою, спробувала привести його до тями, і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті,

– написала авторка відео.

Машакевич підкреслила занепокоєння щодо добробуту коней, яких використовують для атракціонів у Львові, зазначивши, що ці тварини часто перебувають під тривалим впливом сонця без води. Така ситуація, на її думку, призводить до значного стресу та виснаження коней. Дівчина виступає за заборону використання коней у розважальних цілях.

Кінь впав просто посеред вулиці: дивіться відео

"Каретний двір" прокоментував інцидент

Команда "Каретного двору" зреагувала на інцидент у коментарях до відео, заявивши, що кінь, на ім'я Луна, випадково заплуталася в упряжі, що і призвело до падіння. Усі необхідні дії були вжиті для її звільнення, і зараз тварина перебуває під наглядом.

Реакція міської влади

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що місто проводить перевірку інциденту, аналізуючи відео з камер спостереження.

Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом,

– написав Москаленко.

При цьому мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ситуацію наразі не коментує, бо в мерії працюють над нею. За його словами, рішення оголосять сьогодні, 27 серпня.