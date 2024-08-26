Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, опублікувавши відео з тваринами у своєму Telegram-каналі.

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У зоопарку Харкова народились левенята

Терехов зазначив, що такий важливий день для Харкова день став ще більш особливим.

У День міста Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість і продовження життя навіть у найскладніші часи,

– написав мер.

Терехов додав, що навіть у такі складні часи, життя триває!

Веста із дитинчатами: дивіться відео

Зауважимо, харківський зоопарк, визнаний найстарішим зоопарком України, знову відкрив свої двері для відвідувачів після перерви, яка почалася з початком повномасштабного вторгнення. Зоопарк знову прийняв гостей у травні 2023 року.