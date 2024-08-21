Працівники станції показали, як комунікують між собою ці птахи. На відео, опублікованому Національним антарктичним науковим центром, вони качають головою, ніби під музичний біт. Саме через це сивок називають "головними реперами Антарктики".

Дивіться також В океані знайдено найкрихітнішого синього кита: де вони народжуються досі невідомо

Полярники показали, як комунікують між собою сивки

Ці найбільші (серед суто наземних) істоти крижаного континенту дуже смішно комунікують між собою – як репери, ніби качають головою під біт. Саме цей момент полярники зафіксували на відео. Відео зняли ще у період антарктичної осені – коли гніздували пінгвіни.

Сивки дуже допитливі й постійно цікавляться життям учасників експедицій. Зокрема, заглядають у вікна офісів та кубриків, "контролюють" вимірювання озону на спеціальному люку, "супроводжують" переміщення між будівлями тощо,

– розповіли у НАНЦ.

Науковці розповіли, що сивки – єдині серед птахів Антарктики не мають плавальних перетинок на лапах, а отже живуть виключно на суші. Низка вчених вважає їх найбільшими суто наземними тваринами крижаного континенту. Водночас вони мають невеликий розмір: їхня довжина сягає 34 – 40 сантиметрів, розмах крил – до 84 сантиметрів, а вага близько пів кілограма.

Як це було: дивіться відео

Дорослі сивки переважно білі, тоді як їхні пташенята з'являються на світ вбрані в чорне пір'я. Примітно, що ці молоді птахи починають ходити на восьмий або дев'ятий день свого життя. Замість того, щоб здійматися в небо, пташенята синиці воліють ходити і бігати. Спостерігачі помітили, що вони часто демонструють унікальну поведінку, стрибаючи на одній нозі, щоб зігріти іншу.

Сивки часто співіснують з тюленями, пінгвінами та різними видами птахів. Така взаємодія значною мірою пояснюється їхніми харчовими звичками, оскільки вони часто споживають криль, який міститься у посліді або відрижках цих тварин. Крім того, ці птахи, як відомо, збирають будь-яку падаль, постійно перебувають у пошуках їжі і готові спробувати все, що трапляється на їхньому шляху.