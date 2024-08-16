Вчені прагнуть проаналізувати відзнятий матеріал, щоб отримати більше інформації про ранні стадії життя карликового синього кита (Balaenoptera musculus brevicauda). Річ у тім, що цей підвид синього кита сьогодні перебуває під загрозою зникнення, проте науці мало відомо про їхнє життя.

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Мати карликового синього кита та її дитинча потрапили на камеру

У рамках важливої ініціативи дослідники з Австралійського інституту морських наук (AIMS) та Центру вивчення китів мають намір маркувати карликових синіх китів за допомогою супутникових технологій. Проєкт має на меті покращити розуміння міграційних шляхів китів, місць їхньої годівлі та розмноження. Цей підвид синіх китів наразі під загрозою зникнення, і, попри вразливий статус, про його життєвий цикл багато чого залишається невідомим. Результати цього дослідження можуть стати важливим внеском у збереження цих величних морських ссавців.

Карликові сині кити мігрують теплими водами Нінгалу (Ningaloo) після своєї північної подорожі з каньйону Перт (Perth Canyon) на південному заході Західної Австралії. Ці величні істоти продовжують свій шлях через тропічні регіони, зрештою досягаючи моря Банда на сході Індонезії.



Мати карликового синього кита та її дитинча, якому, можливо, лише кілька тижнів / Фото Ningaloo Aviation / Tiffany Klein

У 1999 році дослідники розпочали моніторинг унікального підвиду синіх китів, спостерігаючи за самками з дитинчатами у найпівденнішій точці їхнього міграційного маршруту. Це стало першою зустріччю вчених з дитинчатами такого крихітного розміру. Зазвичай новонароджені дитинчата синіх китів приблизно вдвічі менші за своїх матерів, однак це дитинча було зафіксоване лише 6 – 7 метрів завдовжки, що робить його втричі меншим за матір.

Досі вченим точно невідомо, де народжуються карликові сині кити. Але, ймовірно, це відбувається в Індійському океані – саме тут кити розмножуються і народжують на світ потомство. Цей процес відбувається наприкінці міграції китів на північ біля узбережжя західної Австралії та в індонезійських водах,

– каже керівник проєкту, еколог Мішель Тумс з AIMS.

Нещодавно помічене в австралійських водах, зокрема поблизу Нінгалу, дитинча спонукало дослідників замислитися над його походженням. Розмір дитинчати та його близькість до цієї значної морської акваторії дозволяють припустити, що воно могло народитися ближче до відомих місць нагулу китів у Пертському каньйоні.

Експерти вважають, що карликові сині кити зазвичай народжують своїх дитинчат невдовзі після відплиття з цих районів нагулу, що вказує на потенційні закономірності в їхній міграційній поведінці.

Мати карликового синього кита та її дитинча потрапили на камеру: дивіться відео

Карликові сині кити, окремий підвид синього кита, відокремилися від своїх антарктичних родичів приблизно 20 000 років тому. Цей розкол стався під час останнього льодовикового максимуму, коли морська крига, що розширювалася, змусила їх рухатися на північ.

Коли лід відступив, ця ізольована група вирішила залишитися у своєму новому середовищі існування, що призвело до появи унікальних еволюційних рис і надзвичайно низького генетичного різноманіття.