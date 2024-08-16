Дослідниця багато років документувала морське життя. І от їй пощастило зустрітися з унікальною морською істотою під час чергового занурення.

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Дослідниця засікла морського зайця у водах Мексики

На кадрах дайвингу видно яскраво-червону істоту, відому вченим як морський заєць. Тварина плавала в мілководних прибережних водах, де багато водоростей і морських рослин, якими вона харчується, і завдяки чому її тіло набуло такого яскравого відтінку.

Під час занурення я помітила морського зайця, який несподівано з'явився з нізвідки та наближався до мене, ніби "летів" крізь бездонну синяву. Деякий час просто спостерігала за морською твариною, а потім продовжила стежити за нею протягом близько пів години,

– зазначає дослідниця.

Морські зайці, відомі своїми унікальними особливостями, можуть виростати до 18 сантиметрів у довжину. Визначальною характеристикою цих істот є їхні ринофори – спеціалізовані структури, розташовані на голові. Вони відіграють вирішальну роль у здатності морського зайця виявляти молекули у воді, допомагаючи йому знаходити джерела їжі.

Дослідники визначили зайців як поширених мешканців морських вод у всьому світі, особливо в районах з мінімальною течією. Ці молюски харчуються переважно водоростями та морською травою, що зумовлює їхнє різноманітне забарвлення, яке варіюється від червоного та бордового до зеленого та коричневого.

Дослідниця помітила морського зайця біля узбережжя Мексики / Фото Shutterstock

Що ще треба знати про морського зайця?

Морські зайці, яких часто називають морськими равликами, зазнали значних еволюційних змін. На відміну від традиційних равликів, вони мають маленьку внутрішню мушлю і повністю позбавлені зовнішньої. Примітно, що ці істоти мають надзвичайно коротку тривалість життя, в середньому лише рік з моменту вилуплення з яєць до перетворення на личинку.

Вони досягають статевої зрілості приблизно через 2 місяці після народження і починають розмножуватися у віці близько 7 місяців. Ці морські істоти, як і наземні равлики, є гермафродитами, тобто під час спарювання мають як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи.

Дослідження показують, що морські зайці часто займаються груповим розмноженням, в якому беруть участь кілька десятків особин. Кожен морський заєць може виробляти близько мільйона яєць, які вилуплюються протягом двох тижнів, що значно збільшує щільність популяції цих чарівних молюсків.

Також морські зайці мають вирішальну роль у підтримці здоров'я океанічних екосистем шляхом споживання водоростей. Цей процес допомагає зберегти баланс рослинного світу, що є важливим для виживання різних морських видів.