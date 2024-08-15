Наприклад, залишається незрозумілим, чи здатні морські істоти відчувати смак, і якщо так, то які типи смаків можуть розрізняти. Нове дослідження припускає, що ссавці, зокрема глибин океану, мають обмежений діапазон смаків, які здатні сприймати.

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Як тварини в океані відчувають смак?

Усі смаки визначаються рецепторами клітин язика. Зокрема, науковці виділяють 5 основних смаків:

солодкий, гіркий, кислий, солоний, умамі.

Як показують дослідження, ароматизатори найбільше виділяються під час жування. Це відкриття проливає світло на те, чому тварини, які ковтають їжу цілими шматками, можуть не відчувати смак так яскраво, як люди. Крім того, вчені вказують на те, що у сприйнятті смаку можуть грати додаткові фактори.

Так, у дослідженні, проведеному у 2014 році, вчені проаналізували 15 різних видів китоподібних, таких як малі кити та афаліни. Результати показали, що ці морські ссавці не мають генів, необхідних для розпізнавання солодкого, гіркого, кислого та умамі смаків.

Цікаво, що за відсутності рецепторів, що визначають чотири базові смаки, морські ссавці все ж можуть розрізнити смак солі. У такий спосіб вдалося з'ясувати, що китоподібні мають рецептори солі. Знахідка наштовхнула вчених на припущення, що ці морські ссавці можуть виконувати важливу функцію в регуляції рівня натрію та кров'яного тиску.



Китоподібні мають рецептори солі / Фото Unsplash

Тож вчені визнали необхідність подальших досліджень для повного розуміння ролі сольових рецепторів у житті ссавців. Однак, це відкриття викликало інтригу серед наукової спільноти.