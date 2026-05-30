Стоимость полного оформления зависит от региона, типа клиники и набора необходимых процедур. Об этом сообщает Госпотребслужба.

Какие цены на документы сейчас?

Базовый пакет документов для собаки в 2026 году обычно включает ветеринарный паспорт, чипирование и вакцинацию от бешенства. В государственных клиниках минимальный пакет может стоить от 500 до 1500 гривен, тогда как в частных ветеринарных центрах цены нередко достигают 3000 гривен и более.

Сам ветеринарный паспорт международного образца стоит примерно 200 – 400 гривен. Чипирование с официальной регистрацией животного обходится владельцам в среднем от 300 до 1000 гривен в зависимости от клиники и типа микрочипа.

Вакцинация от бешенства стоит еще от 200 до 700 гривен. Если владелец планирует выезд за границу вместе с собакой, сумма может вырасти в несколько раз. Для путешествий в страны ЕС часто нужен тест на титр антител к бешенству, который стоит от 1800 до 5500 гривен в зависимости от лаборатории и срочности оформления.

Дополнительно могут понадобиться международные ветеринарные сертификаты и справки. В некоторых клиниках также предлагают комплексные пакеты оформления документов. Они включают осмотр животного, дегельминтизацию, вакцинацию, внесение данных в реестр и выдачу готового паспорта. В среднем такие пакеты стоят от 1500 до 3500 гривен.

Какие документы сейчас являются обязательными для собаки?

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, в 2026 году основным документом для собаки считается ветеринарный паспорт. В нем содержатся данные о владельце, породу животного, все прививки и ветеринарные процедуры. Без этого документа невозможно официально перевозить животное в транспорте, участвовать в выставках или пересекать государственную границу.

Также все большее распространение получает обязательное чипирование собак. Микрочип содержит уникальный номер животного, который вносится в базу данных и дублируется в ветеринарном паспорте. Именно чип позволяет быстро установить владельца в случае потери животного или проверить его идентификацию во время путешествий.

Еще одним обязательным требованием является ежегодная вакцинация от бешенства. Отметка о прививках должна быть внесена в ветеринарный паспорт с печатью клиники и подписью врача.

Для международных поездок также могут потребоваться обработка от паразитов и дополнительные сертификаты здоровья.

Ветеринары советуют оформлять все документы заранее, ведь некоторые процедуры имеют четкие временные требования. Например, тест на антитела к бешенству можно делать только через определенное время после вакцинации, а международные сертификаты имеют ограниченный срок действия.

Обязательно ли регистрировать животное?

В Киеве владельцам домашних животных напомнили об обязательной регистрации питомцев в муниципальном реестре. В КГГА объясняют, что эта процедура нужна не только для контроля, но и для безопасности самих животных.

После регистрации собака или кот получает уникальный номер, который привязывается к жетону или микрочипу. Это позволяет быстро найти владельца в случае потери животного и значительно повышает шансы вернуть его домой.

В городской администрации также отмечают, что регистрация подтверждает право собственности на любимца. В случае споров или поиска утерянного животного это может стать важным юридическим доказательством.

Кроме того, за отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность.