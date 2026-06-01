Поліцейські звільнили виснаженого птаха та повернули його у природне середовище. Про це розповідає МВС України.

Що відомо про порятунок птаха?

На одній із ділянок фронту в Донецькій області бійці бригади Національної поліції "Хижак" провели незвичну операцію, яка тимчасово відволікла їх від виконання бойових завдань.

Під час роботи аеророзвідники помітили фазана, який потрапив у пастку. Птах заплутався в антидроновій сітці та не міг самостійно звільнитися. Через тривале перебування у пастці він був виснаженим і фактично не мав шансів на порятунок без сторонньої допомоги.

Антидронові сітки широко використовують на фронті для захисту позицій та техніки від атак безпілотників. Водночас іноді в таких конструкціях можуть випадково опинятися дикі тварини та птахи.

Помітивши безпорадного фазана, поліцейські вирішили допомогти йому. Вони обережно наблизилися до птаха та звільнили його із сітки, намагаючись не завдати додаткових травм. Після того як фазан опинився на волі, його відпустили у природне середовище. Судячи з оприлюднених кадрів, птах зміг самостійно продовжити рух після звільнення.

Що відомо про інші випадки порятунку тварин під час війни?

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів будинку домашню черепаху на ім’я Філіпп. Тварина провела під уламками майже тиждень після російської атаки, поки її не знайшли. Його господарка Тамара весь цей час не припиняла пошуків і сподівалася, що улюбленець вижив.

Черепаха опинилася під завалами після руйнування будинку внаслідок удару. Умови були вкрай складними – пил, уламки бетону, скло та обмежений доступ до повітря. Рятувальники зізнаються, що знайти невелику тварину серед руїн було непросто. Пошуки вимагали часу та уважності, однак зрештою вони дали результат.

Ще одна зворушлива історія трапилася з бійцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вони врятували двох тварин із передової, використавши безпілотник. Спочатку дрон виконував логістичне завдання – доставляв їжу українським військовим на позиції.

Після цього бійці вирішили не втрачати можливість і евакуювати тварин, які перебували під постійними обстрілами. Одного з котів раніше доглядав військовий, якого згодом поранили та евакуювали до шпиталю, тому побратими вирішили врятувати його улюбленця.

Разом із котом забрали й собаку, якого також не могли залишити на небезпечній ділянці фронту. У результаті тварини подолали повітрям близько 12 кілометрів і були успішно доставлені у більш безпечне місце.