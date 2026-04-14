У 14-й окремій механізованій бригаді розповіли, як зараз почуваються пухнасті "побратими".

Як відбувалася евакуація пухнастиків?

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого врятували двох тварин із передової, використавши безпілотник. Спочатку дрон виконував логістичне завдання – доставляв їжу українським військовим на позиції.

Після цього бійці вирішили не втрачати можливість і евакуювати тварин, які перебували під постійними обстрілами. Одного з котів раніше доглядав військовий, якого згодом поранили та евакуювали до шпиталю, тому побратими вирішили врятувати його улюбленця.

Разом із котом забрали й собаку, якого також не могли залишити на небезпечній ділянці фронту. У результаті тварини подолали повітрям близько 12 кілометрів і були успішно доставлені у більш безпечне місце.

Як почуваються врятовані тварини?

Після евакуації тварини перебували у стресовому стані через пережиті обстріли, шум і сам політ дроном. Однак з часом вони оговталися і зараз почуваються добре, перебуваючи поруч із військовими.

Вони живуть з нашими хлопцями вже майже два роки та переїжджають разом із ними за потреби. Котика звати Барсик, а собачку – Загиблик. Наш поранений побратим, який довго доглядав за Барсиком, планує забрати його додому після одужання,

– розповідає у коментарі misto.media майор та начальниця відділення комунікацій бригади Надія Замрига.

За словами військових, турбота, їжа та увага допомагають тваринам швидко адаптуватися навіть у складних умовах. Вони добре ладнають між собою та іншими тваринами, які часто самі приходять на позиції.

"Турбота, ласка та смачні харчі швидко допомагають тваринам заспокоїтись. Вони дуже легко адаптуються до військових умов і відчувають, де безпечно, добре ладнають в одному бліндажі, в одному льосі й під одним дахом. Буває, їдять з однієї миски. Тварини відчувають, що за таких обставин потрібно товаришувати між собою, навіть коли це великі собаки і маленькі кошенята", – каже Надія Замрига.

Зазначимо, що історія тваринок стала дуже популярною у мережі. Люди захоплювалися людяністю наших воїнів. На порятунок малюків відреагувала навіть донька пораненого воїна, який хотів забрати Барсика. Вона сказала, що евакуація пухнастика – "це найкраща новина та найкращий подарунок для тата".

