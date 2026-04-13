Війна вже спричинила масштабні втрати для екосистем, зокрема після підриву Каховської ГЕС. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів зоолог, учасник антарктичних експедицій, менеджер проєктів "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF-Україн Ігор Дикий.

Хто може вижити на передовій?

Повномасштабна війна Росії проти України кардинально змінила життя дикої природи в зоні бойових дій. На лінії зіткнення виживають лише ті види, які можуть адаптуватися до постійної небезпеки – передусім дрібні тварини, що ховаються під землею.

За словами Ігоря Дикого, умови на фронті фактично відтворюють правило виживання: хто краще здатен сховатися – той має шанс залишитися живим.

Усі великі тварини звідти давно вже пішли. А ті, які не встигли, просто загинули. Виживають дрібні тварини – ті, які можуть сховатися під землю в нору. Це переважно гризуни, максимум ще лисиці,

– зазначає зоолог.

У зоні активних бойових дій залишаються переважно гризуни та частково лисиці. Їхня здатність жити в норах дозволяє уникати уламків, вибухів і вогню. Водночас великі тварини практично зникли з цих територій. Вовки, кабани, лосі та козулі або втекли, або загинули. Ті поодинокі особини, які залишаються, часто зазнають серйозних травм, зокрема контузій.

Зоолог навів показовий випадок: під час бойових дій козулі продовжували пастися просто посеред поля і не реагували на вибухи. Ймовірно, тварини втратили слух через постійний шум війни.

Схожа ситуація і серед птахів. У небезпечних районах залишилися лише дрібні види, зокрема горобцеподібні. Натомість великі птахи – орли, лелеки, журавлі – покинули ці території. Через великі розміри вони значно більш вразливі до ураження, а також мають природну обережність, яка змушує їх уникати зон бойових дій.

Окремим ударом по біорізноманіттю став підрив Каховської гідроелектростанції. Масштабне затоплення призвело до знищення унікальних екосистем.

За оцінками фахівців:

повністю знищено популяції двох ендемічних видів мурах;

близько 70% популяції кандибки пустельної загинуло;

серйозно постраждали інші рідкісні види, зокрема піщаний сліпак.

Частина цих видів існувала лише на цих територіях, тому їхні втрати можуть бути незворотними.

Навіть після звільнення територій тварини стикаються з новими небезпеками. Йдеться про мінування, нерозірвані боєприпаси та розтяжки, які становлять смертельну загрозу для фауни. Попри це, деякі види поступово повертаються, намагаючись відновити свої популяції.

Чи може Україна отримати репарації за завдані екології збитки?