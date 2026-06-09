Ціни на такі аксесуари можуть суттєво відрізнятися залежно від бренду, матеріалів та дизайну. 24 Канал зібрав найпопулярніші пропозиції.

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Які ціни на панамки для улюбленців в Україні?

Останніми роками український ринок товарів для домашніх улюбленців активно розвивається. Якщо раніше власники собак переважно купували нашийники, повідці та одяг для холодної погоди, то тепер дедалі більше уваги приділяють сезонним аксесуарам.

Особливою популярністю цього літа користуються панамки для собак. Виробники позиціонують їх як легкий літній аксесуар, який допомагає захистити голову тварини від сонячних променів під час тривалих прогулянок.

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Водночас для багатьох власників це насамперед елемент стилю, який робить улюбленця ще більш впізнаваним та фотогенічним. На ринку вже сформувався окремий сегмент українських брендів, які спеціалізуються на виробництві головних уборів для собак.

Fluffy UA

Одним із найвідоміших брендів у цьому сегменті є Fluffy UA. Компанія спеціалізується на виробництві стильних аксесуарів для собак та активно просуває свої вироби через соціальні мережі.

У бренді зазначають, що їхні панами створені для літніх прогулянок, відпочинку на природі та фотосесій. Вироби виготовляються з легких тканин, а конструкція дозволяє надійно фіксувати аксесуар на голові тварини.

Наразі вартість панами для собак від Fluffy UA становить близько 550 гривень. У продажу представлені різні кольорові рішення – від класичних пастельних відтінків до яскравих літніх кольорів. Бренд орієнтується насамперед на власників маленьких і середніх порід собак.

Панамки від українського бренду / Фото Fluffy UA

Hat-Dog

Ще одним українським брендом, який активно розвиває напрямок собачої моди, є Hat-Dog. Компанію заснували Аня та Влад навесні 2024 року. Спочатку бренд випускав лише кепки для собак, однак згодом асортимент значно розширився.

Сьогодні клієнтам пропонують панами, кепки, бейсболки, бандани, вітрівки для такс, сумки-бананки та навіть спеціальні звукоізоляційні шоломи. У Hat-Dog наголошують, що займаються повним циклом виробництва – від розробки дизайну до пошиття готових виробів.

Модні панамки та кепки для собак / Фото Hat-Dog

За словами засновників, головна мета бренду полягає у створенні аксесуарів, які поєднують комфорт, практичність і стиль. Серед актуальних цін:

панами – від 500 гривень;

бейсболки та кепки – від 400 гривень;

бандани – від 300 гривень.

У колекціях представлені як однотонні моделі, так і аксесуари з яскравими принтами. Покупці можуть обрати вироби різних кольорів – бежеві, рожеві, блакитні, жовті, зелені та комбіновані варіанти.

"Собачі Справи"

Український бренд "Собачі Справи" пропонує одну з найбільших колекцій панамок для собак на вітчизняному ринку. У магазині представлено понад 20 моделей, які відрізняються кольорами, принтами та можливістю персоналізації.

У компанії зазначають, що панамки створені як для щоденних прогулянок, так і для фотосесій чи святкових подій. Кожна модель оснащена спеціальним регулятором на шиї, що дозволяє зручно зафіксувати аксесуар незалежно від породи собаки – від чихуахуа до французького бульдога.

Окремою особливістю бренду є можливість додати на панамку ім'я улюбленця або індивідуальний напис. Для пошиття використовують натуральну бавовну, що особливо актуально у спекотний літній сезон. Базова вартість більшості моделей становить від 500 гривень, а панамки з написами або шевронами коштують від 600 гривень.

Серед найпопулярніших моделей:

панамка з принтом бджілок;

панамка з принтом корівка;

панамка з принтом хмари;

леопардова панамка;

панамка з принтом желейки;

панамка з принтом баранчиків;

панамка із персональним написом.

Популярні панамки / Фото "Собачі справи"

Також покупцям доступні однотонні моделі у 11 кольорах: молочному, рожевому, леопардовому, шоколадному, помаранчевому, червоному, малиновому, блакитному, хакі, графітовому та чорному.

Чи справді собакам потрібні панамки?

Собачі панамки останніми роками стали популярним літнім аксесуаром, однак вони можуть виконувати не лише декоративну функцію. Ветеринари Pet MD зазначають, що собаки, як і люди, здатні отримувати сонячні опіки, особливо якщо мають світлу шкіру, коротку шерсть або ділянки тіла з недостатнім волосяним покривом.

За даними ветеринарних фахівців, найбільш вразливими до ультрафіолету є ніс, вуха, повіки та ділянки навколо морди. Тривале перебування під прямими сонячними променями може спричинити почервоніння шкіри, подразнення та навіть підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань шкіри.

Саме тому фахівці рекомендують використовувати фізичний захист від сонця – спеціальний одяг, футболки або головні убори для собак. Панамки та кепки можуть частково захищати голову й вуха тварини від прямих сонячних променів під час тривалих прогулянок чи відпочинку на природі.

Втім, ветеринари наголошують, що панамка не є обов'язковою для кожного собаки. Для більшості порід із густою шерстю достатньо уникати прогулянок у найспекотніші години дня, забезпечувати доступ до води та тіні.

Найбільшу користь такі аксесуари можуть принести собакам зі світлою шерстю, рожевим носом, короткою шерстю або породам, схильним до сонячних опіків. Також головні убори можуть бути корисними для тварин після грумінгу, коли шерсть коротко підстрижена.

Фахівці підкреслюють, що жодна панамка не замінить інших засобів захисту від спеки. Під час високих температур важливо стежити за станом тварини, не допускати перегріву та за потреби використовувати спеціальний сонцезахисний крем для собак. Людські сонцезахисні засоби для цього не підходять і можуть бути токсичними для тварин.