Полицейские освободили истощенную птицу и вернули ее в естественную среду. Об этом рассказывает МВД Украины.

Что известно о спасении птицы?

На одном из участков фронта в Донецкой области бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" провели необычную операцию, которая временно отвлекла их от выполнения боевых задач.

Во время работы аэроразведчики заметили фазана, который попал в ловушку. Птица запуталась в антидроновой сетке и не могла самостоятельно освободиться. Из-за длительного пребывания в ловушке он был истощенным и фактически не имел шансов на спасение без посторонней помощи.

Антидронные сетки широко используют на фронте для защиты позиций и техники от атак беспилотников. В то же время иногда в таких конструкциях могут случайно оказываться дикие животные и птицы.

Заметив беспомощного фазана, полицейские решили помочь ему. Они осторожно приблизились к птице и освободили его из сетки, стараясь не нанести дополнительных травм. После того как фазан оказался на свободе, его отпустили в естественную среду. Судя по обнародованным кадрам, птица смогла самостоятельно продолжить движение после освобождения.

Что известно о других случаях спасения животных во время войны?

В Одессе спасатели достали из-под завалов дома домашнюю черепаху по имени Филипп. Животное провело под обломками почти неделю после российской атаки, пока его не нашли. Его хозяйка Тамара все это время не прекращала поисков и надеялась, что любимец выжил.

Черепаха оказалась под завалами после разрушения дома в результате удара. Условия были крайне сложными – пыль, обломки бетона, стекло и ограниченный доступ к воздуху. Спасатели признаются, что найти небольшое животное среди руин было непросто. Поиски требовали времени и внимательности, однако в конце концов они дали результат.

Еще одна трогательная история случилась с бойцами 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Они спасли двух животных с передовой, использовав беспилотник. Сначала дрон выполнял логистическое задание – доставлял еду украинским военным на позиции.

После этого бойцы решили не терять возможность и эвакуировать животных, которые находились под постоянными обстрелами. За одним из котов ранее ухаживал военный, которого впоследствии ранили и эвакуировали в госпиталь, поэтому собратья решили спасти его любимца.

Вместе с котом забрали и собаку, которую также не могли оставить на опасном участке фронта. В результате животные преодолели по воздуху около 12 километров и были успешно доставлены в более безопасное место.