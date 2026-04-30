Несмотря на пережитое, он не пострадал и сразу узнал свою хозяйку. Об этом он пишет телеграмм-канал "Думская.Одесса".

Что известно о спасении черепашки?

В Одессе спасатели достали из-под завалов жилого дома домашнюю черепаху по имени Филипп. Животное провело под обломками почти неделю после российской атаки, пока его не нашли.

Его хозяйка Тамара все это время не прекращала поисков и надеялась, что любимец выжил.

Черепаха оказалась под завалами после разрушения дома в результате удара. Условия были крайне сложными – пыль, обломки бетона, стекло и ограниченный доступ к воздуху. Спасатели признаются, что найти небольшое животное среди руин было непросто. Поиски требовали времени и внимательности, однако в конце концов они дали результат.

Когда Филиппа достали из-под завалов, он не имел серьезных повреждений. По словам очевидцев, черепаха сразу узнала свою хозяйку. Этот момент стал эмоциональным не только для владелицы, но и для спасателей, которые принимали участие в операции.

Спасение черепашки Филиппа / Фото "Думская"

Напомним, в ночь на 30 апреля Россия также осуществила массированную атаку по Одессе. В результате ударов пострадали люди, часть из них находится в тяжелом состоянии. Также были повреждены жилые дома, детский сад, торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как действовать, если ваш любимец оказался под завалами?

После историй спасения домашних любимцев, которые выживают под обломками после обстрелов, специалисты отмечают: действовать нужно максимально осторожно и без паники. Как отмечает UAnimals, напуганное или травмированное животное может вести себя непредсказуемо, поэтому важно сохранять спокойствие и не подвергать опасности ни себя, ни его.

Прежде всего стоит оценить ситуацию вокруг: нет ли риска повторного обвала, утечки газа или пожара. Только убедившись в относительной безопасности, можно переходить к поиску животного.

Какими должны быть первые шаги:

Позаботьтесь о собственной безопасности, не заходите в опасные зоны

Слушайте внимательно, попробуйте определить, где именно находится животное

Позовите его спокойным голосом, знакомый звук поможет сориентироваться

Если животное находится рядом и есть доступ к нему, действовать нужно очень осторожно. Резкие движения могут еще больше напугать его или спровоцировать агрессию. Подходите медленно, говорите ласково и старайтесь установить контакт. Важно помнить, что даже домашний любимец в стрессе может не узнать хозяина.

Освобождать животное из-под обломков нужно максимально осторожно, ведь оно может иметь переломы или быть зажатым. В случае агрессивного поведения его можно осторожно зафиксировать с помощью ткани, одежды или покрывала.

Если животное находится под глубокими или нестабильными завалами, не стоит пытаться достать его самостоятельно. Это может вызвать новый обвал и угрожать жизни. В таких случаях нужно обратиться к спасателям и сообщить, что под завалами есть животное.

Также стоит связаться с зоозащитными организациями – они часто помогают с поиском и транспортировкой к ветеринару.

Что делать после спасения:

Как можно быстрее обратиться к ветеринару – даже без видимых травм

Обработать раны: чистой водой или физраствором

Избегать агрессивных средств. особенно не используйте спирт или зеленку

Есть ли еще уникальные истории спасения животных?

В Киеве после ночного российского удара удалось спасти собаку, которая оказалась под завалами разрушенного дома в Подольском районе. Животное провело под обломками около шести часов, прежде чем его смогли достать на поверхность.

Кадры спасения показал Сергей Окунев. По его словам, собака находилась в ловушке в части полуразрушенного дома и сильно боялась – из-под завалов было слышно лай.

Дом претерпел значительные разрушения в результате удара. В момент обстрела там находились люди – мать с ребенком.