К спасению присоединился корреспондент NV Сергей Окунев, который помог вытащить испуганного пса на поверхность.

Как журналист смог вытащить испуганную хаски из-под завалов?

В Киеве после ночного российского удара удалось спасти собаку, которая оказалась под завалами разрушенного дома в Подольском районе. Животное провело под обломками около шести часов, прежде чем его смогли достать на поверхность.

Кадры спасения показал Сергей Окунев. По его словам, собака находилась в ловушке в части полуразрушенного дома и сильно боялась – из-под завалов было слышно лай.

Дом претерпел значительные разрушения в результате удара. В момент обстрела там находились люди - мать с ребенком. Их оперативно деблокировали спасатели, после чего пострадавшим начали оказывать помощь медики. Рядом с домом образовалась большая воронка, что затрудняло проведение спасательных работ. Из-за риска обвала конструкций доступ к месту, где находилось животное, оставался опасным, поэтому операция длилась несколько часов.

В конце концов собаку – девочку породы хаски – удалось вытащить живой. Несмотря на пережитое, она выглядела относительно бодрой. После спасения животное эмоционально отреагировало и даже облизало мужчину, который помог ее достать.

Сам журналист скромно прокомментировал свое участие в спасении, подчеркнув, что не считает это героизмом.

В 2026 году, тем более в Украине, на фоне того, что происходит ежедневно, слово "спас" звучит очень громко. Конечно, я никого полноценно не спасал, просто помог. По-настоящему спасают наши ГСЧС и врачи. К примеру, этой ночью четыре работника скорой помощи получили ранения во время обстрела. Вот такие люди действительно заслуживают благодарности и упоминания,

– сказал он.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют разрушенные здания.

Как действовать, если заметили животное, пострадавшее от обстрелов?

UAnimals отмечает: прежде всего важно позаботиться о собственной безопасности, ведь напуганное животное может вести себя агрессивно. Рекомендуется установить контакт: говорить спокойно, подходить медленно и не делать резких движений.

Следующий шаг – осторожно зафиксировать животное, чтобы избежать укусов и дополнительных травм. Для этого можно использовать бинт, ткань или одежду, особенно если речь идет о собаках или котах небольшого размера. После этого следует оценить состояние животного: в сознании ли оно, как дышит, есть ли кровотечения или переломы.

Если животное находится под завалами, его следует освобождать максимально осторожно, постоянно следя за его состоянием. В случае обнаружения ранений необходимо, по возможности, остановить кровотечение и очистить рану. В то же время в полевых условиях оказать полноценную помощь сложно, поэтому главная задача – как можно быстрее доставить животное в ветеринарную клинику.

Если это невозможно, животное нужно переместить в безопасное место, обеспечить тепло, воду и покой и найти возможность показать его специалисту. Для транспортировки важно правильно зафиксировать животное, особенно если оно не может двигаться, то в таком случае используют импровизированные носилки.

Специалисты также предупреждают, что даже при отсутствии видимых травм у животного могут быть внутренние повреждения. Именно поэтому любое спасенное животное обязательно требует осмотра ветеринара.

