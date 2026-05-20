Ветеринары и кинологи American Kennel Club объяснили, в каких случаях каждый тип амуниции уместен и как не ошибиться при выборе.

Действительно ли шлейка безопаснее ошейника?

Правильно подобранная амуниция для собаки влияет не только на комфорт во время прогулок, но и на здоровье животного. Именно поэтому споры о том, что лучше – ошейник или анатомическая шлейка – не утихают уже много лет.

Универсального варианта для всех собак не существует. Выбор зависит от породы, возраста, состояния здоровья, темперамента и поведения животного во время прогулок. Специалисты объясняют, что классический ошейник является самым простым и распространенным видом амуниции.

На него легко прикрепить адресник или жетон с контактами владельца, что особенно важно в случае побега животного. Кроме того, ошейник часто используют для базового обучения щенков ходить на поводке.

Впрочем, у ошейника есть и существенные недостатки. Если собака сильно тянет поводок, давление приходится непосредственно на шею, трахею и позвоночник. По словам ветеринаров, это может вызвать боль, проблемы с дыханием и даже травмы шейного отдела, особенно у мелких пород или собак с короткой мордой, например мопсы или французские бульдоги.

Именно поэтому все больше специалистов советуют обратить внимание на анатомические шлейки. Их главное преимущество заключается в правильном распределении нагрузки по грудной клетке и плечах собаки, а не по шее. Это значительно снижает риск травм во время резких рывков или активных прогулок.

Особенно полезными анатомические шлейки считают для щенков, больших активных собак, животных с проблемами дыхания и любимцев, которые имеют привычку тянуть поводок. Также шлейки рекомендуют для долгих прогулок, бега и походов.

В то же время эксперты Pethouse отмечают: неправильно подобранная шлейка также может быть опасной. Некоторые модели ограничивают движение плеч и меняют естественную походку собаки. Особенно это касается дешевых шлеек с горизонтальной перемычкой через грудь. Кинологи советуют обращать внимание именно на анатомические Y-образные или H-образные модели, которые не пережимают плечи и не мешают движениям.

Важно, чтобы между ремешками и телом собаки проходили два пальца – тогда амуниция не будет натирать и не будет слишком свободной. Еще один важный момент – поведение собаки. Часть владельцев убеждена, что в шлейке животные начинают сильнее тянуть. Однако кинологи объясняют: проблема не в самой амуниции, а в отсутствии правильного обучения ходьбе на поводке.

Специалисты подчеркивают, что идеальный вариант для многих собак – сочетание обоих типов амуниции. Ошейник может использоваться для адресника и коротких спокойных прогулок, а анатомическая шлейка – для активного движения, тренировок и длительных выходов на улицу.

Что нужно знать об ошейниках, которые светятся и нужны ли они?

Патрульная полиция обратилась к владельцам собак с призывом использовать светоотражающие ошейники и аксессуары во время прогулок в темное время суток. Правоохранители отмечают: такая амуниция помогает сделать животных более заметными для водителей и значительно снижает риск аварий на дорогах.

Вечером или в условиях плохой видимости водителям сложнее заметить не только пешеходов, но и домашних животных. Особенно опасны ситуации, когда собака имеет темную шерсть или движется вблизи проезжей части без светоотражающих элементов.

По словам правоохранителей, светоотражающие аксессуары позволяют увидеть объект на расстоянии до 300 метров. Это дает водителю дополнительное время для реакции и помогает избежать опасных ситуаций. Специалисты советуют использовать не только светоотражающие ошейники, но и брелоки, LED-подсветки, жилеты или специальные ленты, которые отражают свет автомобильных фар.

Особенно актуально это осенью и зимой, когда темнеет значительно раньше, а погодные условия часто ухудшают видимость.