На этот раз внимание аудитории TikTok привлекли котики и собачки, которые запутались в оконных тюлях – пушистики имели странный вид. 24 Канал собрал самые смешные случаи, которые собрали тысячи лайков.

Актуально Неожиданный подарок от кота напугал хозяйку до крика: что подбросил ей мурлыка

Питомцы повеселили сеть своим видом: что известно?

Все началось с видео котика Пуха – на нем девон-рекс залез на подоконник и очень классно "вписался" под тюль. Он изысканно лег котику на голову и создал сходство с фатой невесты.

Реакция комментаторов не заставила себя ждать – один из них покреативизировал и с помощью фотошопа или инструментов ИИ добавил котику "пару". Словом, получилась такая себе "свадебная фотография".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Котики в образе невест / Фото из сети

А еще больший резонанс вызвало следующее видео на странице pukh_devonrex. На кадрах в главной роли уже знакомый нам Пух грациозно позирует с занавеской на голове, а на фоне этого звучит песня "Горіла сосна, палала". Так, строки из песни: "...под белый вельон, под платок, больше не пойдете за дружку..." идеально соединились с видео и еще больше усилили его юмористический потенциал.

Интересно! Это очень известная и древняя украинская народная свадебная песня, которая традиционно исполняется во время обряда покрывания невесты (снятие вельона / фаты и одевания платка).

Котик Пух в роли невесты: смотрите смешное видео

Этот видеоролик собрал бешеную популярность – его оценили лайками более 2 миллионов человек. Пользователи сети стали и себе делиться подобными фото своих любимцев в "тюлевых" образах. К тренду присоединились и собаки. Пользователи в шутку предлагали Пуху "невест".

Домашние животные под занавесками повеселили сеть: смотрите забавные "свадебные" фото

Почему коты любят лазить по занавескам?

Независимо от возраста, пола, породы или того, стерилизован кот или нет, желание карабкаться на шторы или сетки на окнах является для котов естественным поведением. Как объясняет ветеринар Карло Сиракуза, организм и поведенческие особенности этих животных приспособлены к использованию не только горизонтального, но и вертикального пространства.

Именно поэтому даже спокойные породы могут проявлять интерес к лазанию, а активные – тем более. Проблемой такая привычка становится преимущественно для людей, когда она приводит к повреждению вещей или создает неудобства дома.

По словам Карло Сиракузы, если кот имеет свободный доступ к длинным шторам или другим поверхностям, на которые можно вскарабкаться, он с большой вероятностью начнет это делать просто из-за инстинктов, любопытство и удовольствие от процесса.

Именно поэтому важно не запрещать животному естественное поведение полностью, а создать для него безопасные и приемлемые альтернативы. В естественной среде коты регулярно поднимаются на деревья, заборы или другие возвышенности.

У PetMD отметили, что это помогает пушистикам чувствовать себя в безопасности, осматривать территорию, следить за потенциальной добычей или просто проводить время. Именно поэтому стремление лазить, взбираться на мебель или даже шторы и тюли – заложенная природой модель поведения.

Как воспитать мурлыку, чтобы не лазил по тюлям?

Дайте доступ к окну

Коты любят наблюдать за улицей. Если шторы перекрывают путь к любимому месту, животное будет пытаться их отодвинуть или перепрыгнуть, поэтому стоит оставлять свободный доступ к подоконнику.

Кстати, нередко объектом наблюдения мурлык являются птицы за окном – котики даже могут с ними "разговаривать" специфическим способом. Подробнее о том, почему пушистики делают странный звук "кекеке", – читайте в материале 24 Канала.

Не приучайте с детства

Если котенок лазит по шторам, не стоит это игнорировать или поощрять. Иначе привычка быстро закрепится.

Не подкрепляйте поведение

Вкусняшки и излишнее внимание после "покорения" штор могут восприниматься котом как вознаграждение, поэтому лучше не поощрять такие выходки.

Создайте высокое место для кота

Коты любят высоту, поэтому лежанка на полке, шкафу или специальном комплексе может отвлечь их от штор. Заметим и то, что мурчикам надо обеспечить базовый набор любимца, в частности когтеточку, переноску и игрушки.