Цього разу увагу аудиторії TikTok привернули котики й собачки, які заплуталися у віконних тюлях – пухнастики мали чудернацький вигляд. 24 Канал зібрав найсмішніші випадки, які зібрали тисячі вподобайок.

Улюбленці повеселили мережу своїм виглядом: що відомо?

Усе почалося з відео котика Пуха – на ньому девон-рекс заліз на підвіконня й дуже класно "вписався" під тюль. Він вишукано ліг котику на голову й створив схожість із фатою нареченої.

Реакція коментаторів не забарилася – один з них покреативізував і за допомогою фотошопу або ж інструментів ШІ додав котику "пару". Словом, вийшла така собі "весільна фотографія".

Котики в образі наречених / Фото з мережі

А ще більший резонанс викликало наступне відео на сторінці pukh_devonrex. На кадрах у головній ролі вже знайомий нам Пух граційно позує з фіранкою на голові, а на тлі цього лунає пісня "Горіла сосна, палала". Так, рядки з пісні: "…під білий вельон, під хустку, більш не підете за дружку…" ідеально поєдналися з відео й ще більше підсилили його гумористичний потенціал.

Цікаво! Це надзвичайно відома та давня українська народна весільна пісня, яка традиційно виконується під час обряду покривання нареченої (знімання вельона/фати та одягання хустки).

Котик Пух у ролі нареченої: дивіться смішне відео

Цей відеоролик зібрав шалену популярність – його оцінили вподобайками понад 2 мільйони людей. Користувачі мережі стали й собі ділитися подібними фото своїх улюбленців у "тюлевих" образах. До тренду долучилися й собаки. Користувачі жартома пропонували Пуху "наречених".

Домашні тваринки під фіранками повеселили мережу: дивіться кумедні "весільні" фото

Чому коти люблять лазити по фіранках?

Незалежно від віку, статі, породи чи того, чи стерилізований кіт чи ні, бажання дертися на штори чи сітки на вікнах є для котів природною поведінкою. Як пояснює ветеринар Карло Сіракуза, організм і поведінкові особливості цих тварин пристосовані до використання не лише горизонтального, а й вертикального простору.

Саме тому навіть спокійні породи можуть проявляти інтерес до лазіння, а активні – тим більше. Проблемою така звичка стає переважно для людей, коли вона призводить до пошкодження речей або створює незручності вдома.

За словами Карло Сіракузи, якщо кіт має вільний доступ до довгих штор чи інших поверхонь, на які можна видертися, він із великою ймовірністю почне це робити просто через інстинкти, цікавість і задоволення від процесу.

Саме тому важливо не забороняти тварині природну поведінку повністю, а створити для неї безпечні та прийнятні альтернативи. У природному середовищі коти регулярно піднімаються на дерева, паркани чи інші височини.

У PetMD зазначили, що це допомагає пухнастикам почуватися в безпеці, оглядати територію, стежити за потенційною здобиччю або просто проводити час. Саме тому прагнення лазити, видиратися на меблі чи навіть штори й тюлі – закладена природою модель поведінки.

Як виховати мурчика, щоб не лазив по тюлях?

Дайте доступ до вікна

Коти люблять спостерігати за вулицею. Якщо штори перекривають шлях до улюбленого місця, тварина намагатиметься їх відсунути або перестрибнути, тому варто залишати вільний доступ до підвіконня.

До речі, нерідко об'єктом спостереження мурчиків є птахи за вікном – котики навіть можуть з ними "розмовляти" специфічним способом.

Не привчайте змалку

Якщо кошеня лазить по шторах, не варто це ігнорувати чи заохочувати. Інакше звичка швидко закріпиться.

Не підкріплюйте поведінку

Смаколики й зайва увага після "підкорення" штор можуть сприйматися котом як винагорода, тому краще не заохочувати такі витівки.

Створіть високе місце для кота

Коти люблять висоту, тому лежанка на полиці, шафі чи спеціальному комплексі може відволікти їх від штор. Зауважимо й те, що мурчикам треба забезпечити базовий набір улюбленця, зокрема кігтеточку, переноску й іграшки.