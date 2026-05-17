У моменті жінка навіть не змогла стримати крик. Цю неймовірну, але дещо стресову історію висвітлили на сторінці ici_gascogne в Instagram.

Що ж так здивувало власницю в лапках свого улюбленця?

Ванесса відпочивала на сонці, у внутрішньому дворику свого будинку, коли до неї підійшов пухнастик Рокі. У пащі він ніс великий помаранчевий предмет.

Спочатку жінка не зрозуміла, що саме це було, але після того, як кіт поклав свою здобич біля її ніг, вона з жахом усвідомила: це жива риба, яку він, очевидно, витяг із сусіднього ставка.

Варто зазначити, що існує декілька причин, через які улюбленці приносять своїм господарям подібні дарунки. Загалом експерти з PetMD кажуть, що це частина мисливської поведінки, яку вони успадкували від своїх матерів: кіт полює, ловить здобич і приносить її "сім’ї". Оскільки кіт сприймає господаря як члена своєї родини, він може ділитися здобиччю з ним.



Інше пояснення – кіт приносить здобич у безпечне місце, де її не відберуть інші хижаки. Також коти часто граються зі здобиччю перед тим, як її з'їсти, тому вони можуть приносити тварин або іграшки, щоб привернути увагу господаря та взаємодіяти з ним.



Мурчики вважають вас частинкою своєї сім'ї, коли приносять вам здобич / Unsplash

У героїні нашої розповіді не було багато часу на міркування про причини такої поведінки мурчика. Натомість Ванеса, не гаючи часу, підхопилася й побігла до будинку. Вона схопила велику салатницю, швидко наповнила її водою з-під крана й помістила туди рибу, сподіваючись урятувати їй життя.

На щастя, її швидка реакція допомогла – луската вижила. Попри це, коли жінка звернулася до місцевої ветеринарної клініки, там відмовилися оглядати постраждалу.

Хто власник рибки та що писали в мережі?

Ванесса вирішила написати повідомлення в соціальних мережах, сподіваючись знайти власника загубленої риби. На її допис відгукнувся місцевий мешканець, який жив приблизно за півмилі від її будинку.

Він приїхав, щоб забрати рибу. Пізніше власниця ставка також побачила повідомлення Ванесси й повідомила, що нещодавно у неї зникли одразу дві риби.

Історія швидко викликала активне обговорення в інтернеті. Один із користувачів написав, що котів варто тримати вдома, адже люди часто недооцінюють шкоду, яку вони можуть завдавати дрібним тваринам та дикій природі.

Інший коментатор пожартував, що Рокі, можливо, хотів знайти собі нового друга або ж "приготувати рибу на грилі", висловивши надію, що риба не зазнала надто сильного стресу. Третій користувач обурено зазначив, що коти поводяться так, ніби їм дозволено абсолютно все.

Ще одна людина додала, що справа не в природному харчовому ланцюгу, адже сучасні домашні коти не полюють через голод – удома на них і так чекає корм. На її думку, вони часто ловлять тварин просто через мисливський інстинкт або заради розваги.

Що треба знати про мисливську пристрасть чотирилапих?

Домашні коти є природженими хижаками, які еволюційно звикли до здобичі для виживання. Їхні мисливські інстинкти залишилися сильними ще від диких предків, адже раніше котів утримували переважно для боротьби з гризунами.

Зазвичай пухнасті полюють поодинці на дрібних тварин і птахів, а без їжі від людини можуть робити до 10 – 20 вдалих нападів на день. Полювання у котів відбувається за певною схемою:

пошук здобичі;

підкрадання;

напад;

упіймання;

поїдання.

Під час полювання кіт рухається, пригнувшись, повільно наближається до жертви, а потім різко стрибає вперед. При цьому, як пояснили в International Cat Care, коти полюють не лише через голод. Оскільки в природі здобич не завжди доступна, вони звикли користуватися будь-якою нагодою для полювання, навіть якщо ситі.

Також коти часто "граються" зі здобиччю або іграшками. Це пов'язано з їхнім мисливським інстинктом: вони сприймають іграшки як потенційну здобич і відпрацьовують поведінку хижака. Дослідження показують, що голодні коти граються інтенсивніше, що ще раз підтверджує зв'язок між грою та полюванням.

Як фахівці коментують пристрасть котів до риби?

Експерти сайту Floppy Cats пояснюють, що запах риби особливо приваблює котів через його насиченість. Якщо для людей запах риби інколи може бути занадто різким, то для котів він надзвичайно приємний, адже коти є хижаками, а не всеїдними істотами, як люди.

Саме тому м'ясні запахи для них набагато привабливіші. Також фахівці зазначають, що риба містить багато корисних речовин – білок, омега-3, таурин та інші важливі елементи, необхідні для здоров'я котів. Через це існує чимало котячих кормів, виготовлених саме на основі риби.

Організм котів добре реагує на таку їжу, оскільки вона відповідає їхнім природним харчовим потребам. У Floppy Cats також пояснили, що хоча коти зазвичай полюють на суші, вони можуть ловити й рибу, якщо мають таку можливість. Коти досить непогано плавають, хоча зазвичай не ризикують запливати у глибоку воду.



Котики можуть похизуватися особливою вправністю в риболовлі / Unsplash

Але якщо риба знаходиться близько до берега й до неї легко дістатися, кіт майже напевно скористається нагодою впіймати її.

Але якщо риба знаходиться близько до берега й до неї легко дістатися, кіт майже напевно скористається нагодою впіймати її.