Власниця кішечки, пані Оля, розповіла 24 Каналу про перші дні улюблениці в новому домі, її особливі звички й про те, як Мурля краде серця тисяч користувачів мережі.

"Я плакала як дурна, коли її забирала": історія появи кішечки у новій родині

Дівчина зізналася, що вони разом з хлопцем завжди любили котів і ще з початку стосунків говорили, що заведуть улюбленця, коли переїдуть у власну квартиру. Переїзд давно відбувся, але те омріяне "колись" постійно відкладалося.

Хлопець переживав через можливий хаос у помешканні, шерсть, запахи та інші "котячі приколи", а Оля вперто знаходила контраргументи. У якийсь момент вони все ж дійшли до того, що готові до нового члена сім'ї – і саме хлопець, каже Оля, першим про таке заговорив.

Щойно це сталося, вона в той же день кинулася шукати кошеня: моніторила OLX, писала в Threads, у групи з прилаштування тварин, розпитувала знайомих.

Вони точно знали дві речі: хочуть саме кицьку і саме трьохколірну. Такі котики завжди здавалися Олі особливими й неймовірно красивими. Породистих тварин пара навіть не розглядала. Зрештою вона знайшла "ту саму" на OLX буквально за 40 гривень. На фото було кілька кошенят, але вибір одразу впав саме на неї. Хлопцеві малеча теж сподобалася з першого погляду.

Уже того ж вечора дівчина-продавчиня привезла кошеня під будинок, а новоспечена котомама кулею помчала в зоомагазин купувати все необхідне на перші дні.

Я як її забирала – плакала як дурна, настільки це було для мене хвилююче. І наступні 2 – 3 дні, коли люди почали підхоплювати мій контент в соцмережах і писати якісь милі коменти, я теж плакала,

– поділилася емоціями Оля.

Вона також додала, що перші два дні киця адаптовувалася: ховалася за картиною, обережно досліджувала квартиру буквально по квадратному метру, іноді влаштовувала "туалетний хаос". Господарка в паніці гуглила й "джіпітічятила", як правильно привчити малу до лотка.

У результаті все якось налагодилося само собою, хоч певний час уночі вони прокидалися й буквально носили її до лотка, бо рахунок ішов на секунди. Тепер же за кицею стежать 24/7, адже вона вже вийшла на новий рівень – почала підкорювати вершини меблів і гризти проводи.

"Кожен тредс – розрив по активності": як Мурля стала зіркою мережі?

Усе закрутилося після одного Threads-допису, де Оля написала, що о 20:00 їм привезуть кошеня, і попросила порад у досвідчених котобатьків. Пост несподівано залетів у рекомендації: люди масово коментували, ділилися досвідом, а потім почали просити показати саму кицю.

Новоспечена петмама почала регулярно викладати фото й відео, описуючи все у своїй фірмовій манері – з жартами та самоіронією. Людям це настільки зайшло, що майже кожен новий Threads "розривав" активність.

Тепер, зізналася Оля, її дні проходять буквально як друга робота: відповіді на коментарі, монтаж відео і безкінечний сміх із реакцій аудиторії.

"Потім буквально на 2-й день, мені почали писати бренди, щоб подарувати малій свою продукцію. Ну а хто я така, щоб відмовлятися? Нам надіслали афігєнну лежанку і килимок розвиваючий/розважальний, ми зробили їм рекламу в Threads і в TikTok, кооперейшн був успішний, купа лайків, пересилань, коментів. Мурлю впізнають вже в усіх соцмережах", – розповіла власниця.

При цьому дівчина уточнила, що нпочатку вони взагалі не планували робити з киці маленьку інтернет-зірку, але люди в TikTok і Threads буквально "шаленіють від цієї прикормки". Контент створюється сам собою 24/7, бо кошеня зараз максимально активне, смішне й цікаве.

Тож вони точно планують продовжувати. Їм подобається увага людей, брендів і атмосфера навколо аудиторії, яку вони зібрали.

Люди, які люблять котів – це найкращі люди. Жодного негативного коментаря, лише підтримка, гумор і фотки власних котиків. Хіба може щось бути краше для блогера?,

– поділилася думками Оля.

Дехто навіть писав, що їхній контент "тримає менталку", а люди, які не можуть завести кота, таким чином закривають потребу в "сюсіпусічності". Дівчина також помітила, що в стрічці дедалі більше людей почали заводити Threads і постити своїх кошенят. Можливо, це просто алгоритми, а можливо – новий тренд.

"Лапкою має торкатися когось обов'язково": що відомо про особливості характеру кішечки?

Спить Мурля разом із своїми петбатьками. Оля намагається вкладати її в нову лежанку, але серед ночі киця все одно перелазить до людей. Їй критично важливий тілесний контакт – лапкою обов'язково треба когось торкатися.

Тепер пара прокидається о 6 – 7 ранку замість колишніх 9 – 10, але вони вже змирилися. Зараз киця максимально активна й "дика-дичка", тому її постійно вимотують іграми, щоб хоч трохи поспати вночі.

Мурля дуже тактильна, муркотлива й має серйозний харчовий інтерес до людської їжі. Господарі намагаються нічого не давати, хоча випрошувати вона вміє професійно. Єдиний виняток – варена креветка. Від неї Мурля просто втратила голову. Власне, як і пів мільйона людей у TikTok від відео з цією дегустацією.

Що варто знати власникам перед тим, як заводити котика?

Перед тим як взяти улюбленця додому, спеціалісти радять звертати увагу не лише на зовнішність тварини, а й на її темперамент і звички. Ще до переїзду кота варто визначитися з ветеринарною клінікою та записати тварину на первинний огляд у перші дні після адаптації.

Окрему увагу фахівці радять приділити готовності сім'ї до появи тварини. Усі мешканці дому мають підтримувати це рішення, а найкраще – разом брати участь у виборі улюбленця. Якщо в оселі вже є інші тварини, необхідно заздалегідь продумати правильне знайомство між ними, щоб уникнути стресу та конфліктів.

Також майбутнім власникам нагадують, що кіт – це не лише емоції та затишок, а й постійні витрати. Потрібно врахувати витрати на забезчення комфортного й щасливого життя улюбленця:

харчування;

ветеринарний догляд;

іграшки;

засоби гігієни тощо.

Йдеться про базовий набір для мурчика: лоток і наповнювач, миски для їжі та води, кігтеточка, переноска. Після переїзду коту необхідний час на адаптацію, тому спеціалісти рекомендують спершу облаштувати для нього окремий безпечний простір із усім необхідним, де він зможе спокійно звикнути до нового середовища.