Тепер кіт поступово адаптується у новому домі, а його власники закликають українців не боятися брати тварин із притулків. Про це Андрій Гаврилів розповів у ТікТок.

Як тварина знайшла нову родину?

Блогер розповів, що ідея прихистити кота з’явилася у них приблизно півтора місяця тому. Зрештою пара вирішила поїхати до притулку "Домівка врятованих тварин", аби познайомитися та обрати улюбленця.

За словами чоловіка, у них було два варіанти: один кіт мав хронічний нежить, інший – складний перелом лапи після падіння з висоти. Після першого знайомства вони взяли добу на роздуми, а вже наступного дня купили необхідні речі у зоомагазині та повернулися до притулку.

Перед тим, як забрати тварину, пара проходила співбесіду та оформлювала документи.

"Ви маєте пройти відповідну співбесіду, грубо кажучи, на адекватність і на підхід до тварин. Далі заповнюєте документи, реєструєте тварину за себе, після цього ви можете її забирати", – розповів блогер.

Втім, остаточний вибір був емоційним. Чоловік каже, що кіт із переламаною лапою сам підійшов до них під час першого знайомства.

Ми вирішили брати того, що з ламаною лапкою, адже перший день нашого візиту він сам до нас прийшов. Я просто тискався, і для нас це був знак – це наша тварина,

– поділився він.

Згодом блогер розповів і трагічну історію тварини. Кота знайшли небайдужі люди під будинком із тяжкою травмою лапи. Ймовірно, він випав із вікна невідомого поверху.

У притулку тварині провели операцію та встановили на лапу апарат Ілізарова, за допомогою якого лікарі змогли зібрати пошкоджені кістки. З таким апаратом кіт ходив приблизно місяць. Наразі конструкцію вже зняли, однак тварина ще трохи хромає. Власники кажуть, що повне відновлення може тривати ще кілька тижнів.

Як кіт адаптується у новому домі?

Після переїзду до нового дому кіт почав поступово освоюватися. Господарі показали, як вперше відкрили переноску та дали тварині можливість самостійно досліджувати квартиру.

Для нового улюбленця вони придбали низку речей: інтерактивні іграшки, лежанку, смаколики, миски, переноску, розчіску та аксесуари. Особливу увагу кіт звернув на іграшки з котячою м’ятою.

Блогер також пожартував, що частина покупок, зокрема одяг та аксесуари, не дуже сподобалася самому коту.

"Коротше, та джинсовка на ньому виглядає якось отак. Не, ну камон, з нього їх треба зняти, бо він щось не розуміє, як в ній пересуватися", – зі сміхом сказав Гаврилів.

Окремо власники показали, як кіт реагує на розчісування. За словами блогера, тварині настільки сподобалася процедура, що вона буквально "кайфувала".

Що відомо про притулок звідки взяли котика?

У Львові благодійний фонд "Домівка врятованих тварин" уже понад сім років рятує тварин, які постраждали від жорстокого поводження, були покинуті або опинилися у небезпеці.

Спершу організація створила унікальний прихисток для диких і сільськогосподарських тварин – тут знаходили порятунок лисиці, єноти, сови, їжаки, косулі та інші мешканці дикої природи. У притулку тварини отримують не лише тимчасовий дім, а й ветеринарну допомогу, лікування та реабілітацію.

Мешканці притулку / Фото "Домівка врятованих тварин"

З початком повномасштабної війни фонд значно розширив свою діяльність і почав активно допомагати також домашнім улюбленцям, які залишилися без господарів або постраждали через бойові дії. Волонтери приймають тварин з різних куточків України, евакуйовують їх із небезпечних територій, лікують та допомагають знайти нові родини.

За час роботи команді вдалося врятувати вже понад 9000 тварин. Окрім порятунку та прилаштування підопічних, фонд займається просвітницькою діяльністю, популяризуючи гуманне ставлення до тварин.

Також організація розвиває власний екопарк "Тичок", де тварини зможуть жити у максимально наближених до природних умовах та проходити відновлення. Команда фонду регулярно здійснює гуманітарні місії, доставляючи корми й медикаменти та евакуйовуючи тварин із прифронтових регіонів.

Водночас "Домівка врятованих тварин" не має державного фінансування і працює завдяки підтримці небайдужих людей, донатам та допомозі волонтерів.