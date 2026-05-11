Теперь кот постепенно адаптируется в новом доме, а его владельцы призывают украинцев не бояться брать животных из приютов. Об этом Андрей Гаврилов рассказал в ТикТок.

Как животное нашло новую семью?

Блогер рассказал, что идея приютить кота появилась у них примерно полтора месяца назад. В конце концов пара решила поехать в приют "Дом спасенных животных", чтобы познакомиться и выбрать любимца.

По словам мужчины, у них было два варианта: один кот имел хронический насморк, другой – сложный перелом лапы после падения с высоты. После первого знакомства они взяли сутки на размышления, а уже на следующий день купили необходимые вещи в зоомагазине и вернулись в приют.

Перед тем, как забрать животное, пара проходила собеседование и оформляла документы.

"Вы должны пройти соответствующее собеседование, грубо говоря, на адекватность и на подход к животным. Далее заполняете документы, регистрируете животное за себя, после этого вы можете ее забирать", – рассказал блогер.

Впрочем, окончательный выбор был эмоциональным. Мужчина говорит, что кот с переломанной лапой сам подошел к ним во время первого знакомства.

Мы решили брать того, что с сломанной лапкой, ведь первый день нашего визита он сам к нам пришел. Я просто давился, и для нас это был знак – это наше животное,

– поделился он.

Как блогер выбрал любимца:

Впоследствии блогер рассказал и трагическую историю животного. Кота нашли неравнодушные люди под домом с тяжелой травмой лапы. Вероятно, он выпал из окна неизвестного этажа.

В приюте животному провели операцию и установили на лапу аппарат Илизарова, с помощью которого врачи смогли собрать поврежденные кости. С таким аппаратом кот ходил примерно месяц. Сейчас конструкцию уже сняли, однако животное еще немного хромает. Владельцы говорят, что полное восстановление может длиться еще несколько недель.

Как кот адаптируется в новом доме?

После переезда в новый дом кот начал постепенно осваиваться. Хозяева показали, как впервые открыли переноску и дали животному возможность самостоятельно исследовать квартиру.

Для нового любимца они приобрели ряд вещей: интерактивные игрушки, лежанку, вкусности, миски, переноску, прическу и аксессуары. Особое внимание кот обратил на игрушки с кошачьей мятой.

Блогер также пошутил, что часть покупок, в частности одежда и аксессуары, не очень понравилась самому коту.

"Короче, и джинсовка на нем выглядит как-то так. Не, ну камон, с него их надо снять, потому что он что-то не понимает, как в ней передвигаться", – со смехом сказал Гаврилов.

Котик распаковывает свои первые вещи:

Отдельно владельцы показали, как кот реагирует на расчесывание. По словам блогера, животному настолько понравилась процедура, что оно буквально "кайфовало".

Что известно о приюте откуда взяли котика?

Во Львове благотворительный фонд "Дом спасенных животных" уже более семи лет спасает животных, пострадавших от жестокого обращения, были брошены или оказались в опасности.

Сначала организация создала уникальный приют для диких и сельскохозяйственных животных – здесь находили спасение лисы, еноты, совы, ежи, косули и другие обитатели дикой природы. В приюте животные получают не только временный дом, но и ветеринарную помощь, лечение и реабилитацию.

Жители приюта / Фото "Дом спасенных животных"

С началом полномасштабной войны фонд значительно расширил свою деятельность и начал активно помогать также домашним любимцам, которые остались без хозяев или пострадали из-за боевых действий. Волонтеры принимают животных из разных уголков Украины, эвакуируют их из опасных территорий, лечат и помогают найти новые семьи.

За время работы команде удалось спасти уже более 9000 животных. Кроме спасения и пристройства подопечных, фонд занимается просветительской деятельностью, популяризируя гуманное отношение к животным.

Также организация развивает собственный экопарк "Тичок", где животные смогут жить в максимально приближенных к естественным условиях и проходить восстановление. Команда фонда регулярно осуществляет гуманитарные миссии, доставляя корма и медикаменты и эвакуируя животных из прифронтовых регионов.

В то же время "Дом спасенных животных" не имеет государственного финансирования и работает благодаря поддержке неравнодушных людей, донатам и помощи волонтеров.