Після проблем зі здоров'ям попередні власники відмовилися від неї, вважаючи її "непридатною", і тварина деякий час провела в ізоляції, перш ніж знайшла новий дім. Таку зворушливу історію висвітлили на сторінці pardonthyfrech в Instagram.

Що відомо про історію Беверлі?

Нові господарі розповіли, що зараз Беверлі фактично не відходить від свого власника і дуже прив'язалася до нього. Вона стала справжньою "татовою улюбленицею" і постійно шукає близькості та контакту.

Зокрема, на одному з відео видно, як господар намагається працювати за ноутбуком, але зрештою відкладає його, щоб приділити увагу собаці, яка зручно вмостилася в нього на колінах.

У новому домі Беверлі поступово адаптується до спокійного і безпечного життя. Вона вчиться довіряти людям, реагує на ласку та заспокійливі дотики господаря і вперше відчуває стабільність. Замість замкненого простору тепер у неї є диван, турбота та постійна увага.

Відео швидко стало вірусним і зібрало десятки тисяч вподобань. Користувачі соцмереж зазначають, що подібні історії повертають віру в доброту людей і нагадують, що тваринам насамперед потрібні любов, безпека та турбота.

Улюблениця стала справжньою зірочкою в мережі. Власники частенько діляться цікавими моментами з її виховання. Беверлі полюбляє побігати й погратися ще з одним песиком, який живе в родині. Господарям з улюбленцями ніколи не нудно.

Що відомо про французьких бульдогів?

Французький бульдог – це унікальна порода собак, яку легко впізнати за великими "кажанячими" вухами, компактною статурою та спокійним характером. За інформацією American Kennel Club, ці собаки вважаються одними з найпопулярніших декоративних порід у світі, особливо серед мешканців великих міст.



Французи грайливі, уважні, легко пристосовуються до різних умов життя та швидко прив'язуються до своїх господарів. Зовні французький бульдог нагадує мініатюрного бульдога: має велику квадратну голову, коротку морду зі складками та мускулисте тіло під гладкою блискучою шерстю.

Попри невеликі розміри, ці собаки дуже харизматичні та чудово виконують роль домашніх компаньйонів. Вони рідко гавкають, але залишаються уважними й можуть бути хорошими сторожами.

Французькі бульдоги добре ладнають як із самотніми людьми, так і з родинами чи іншими тваринами, а також не потребують надто активних фізичних навантажень. При цьому варто зауважити, що через генетичні особливості ці чотирилапі схильні до проблем зі здоров'ям.

Чому собак не можна тримати у клітках?

Дедалі більше фахівців критикують практику утримання собак у клітках. На їхню думку, клітка – це лише обмежений простір, який часто використовують не для виховання, а для тимчасової ізоляції тварини.

Важливо! Тривале перебування у закритому просторі позбавляє собак можливості вільно рухатися, досліджувати навколишнє середовище, гратися та задовольняти базові фізичні й психологічні потреби.

Собаки – соціальні тварини, які потребують спілкування, уваги, руху та контакту з людьми. Тривала ізоляція, як наголошують експерти з Peta, може викликати в них тривожність, страх, агресію або руйнівну поведінку.

Також собаки, вирощені у тісних умовах – наприклад, у розплідниках чи зоомагазинах – часто мають психологічні проблеми, гірше адаптуються до домашнього життя та можуть панічно реагувати на закритий простір. Деякі навіть травмують себе, намагаючись вибратися з клітки.

Які правила утримання чотирилапих в Україні?

Починаючи з березня 2026 року, в Україні для власників домашніх тварин запровадили нові обов'язкові правила. Господарі котів і собак повинні будуть пройти процедуру ідентифікації своїх улюбленців та оформити оновлений ветеринарний паспорт встановленого зразка.

Оновлене законодавство також передбачає жорсткіші вимоги до умов проживання домашніх тварин. Зокрема, вводяться додаткові норми щодо догляду, забороняється жорстоке поводження, а також встановлюється адміністративна відповідальність за недотримання правил утримання.

За порушення власникам можуть загрожувати штрафи – від кількох сотень до кількох тисяч гривень залежно від тяжкості порушення. Крім того, нові правила забороняють постійно тримати собак на ланцюгу чи прив'язі.

Законодавці наголошують, що тварини повинні мати належний простір для руху, доступ до води, їжі, укриття та нормальних умов життя.