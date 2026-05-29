Зворушливим відео поділилися на сторінці brownhikingtrails в мережі TikTok. Там ролик із собакою та пташенятами на його спині став вірусним.

Як собака став таксистом для пернатих?

Пес спокійно собі плавав у басейні, поки кілька маленьких каченят розмістилися на ньому. Він обережно кружляв у воді, дбаючи про безпеку пташенят, а малюки час від часу зістрибували у воду, а потім знову поверталися, коли втомлювалися.

Це відео швидко набрало популярності в соцмережах. Користувачі активно ділилися враженнями, називаючи сцену надзвичайно милою та зворушливою, а також порівнювали її з кадрами з мультфільму чи казки. Хтось навіть жартував про такий собі качиний автобус. "Найкращий інструктор з плавання", – написав інший користувач.

Загалом, золотисті ретривери відомі як доброзичливі собаки, які готові прийти на захист будь-кого: буде це людина чи будь-яке інше живе створіння на землі.

Це пояснюється їхніми природними рисами: великою та міцною статурою, високим інтелектом і здатністю до навчання, відданістю людям та іншим тваринам, а також тим, що порода історично використовувалася для полювання і потребувала уважності до навколишнього середовища.

Такий трепетний випадок ще раз показує, що турботливий і захисний характер цієї породи може поширюватися не лише на людей, а й на інших тварин.

Насправді, ці бешкетники нерідко стають героями зворушливих і кумедних історій. Золотисті ретривери полюбляють красти серденько користувачів мережі. Раніше ми розповідали про маленьку Генрієтту, яка вперше потрапила під дощ під час прогулянки в Англії. Реакція собаки була дуже безпосередньою – вона намагалася ловити краплі ротом і радісно підстрибувала.

А от інший золотистий ретривер всього за кілька хвилин на подвір'ї встиг забруднитися в багнюці та бігав, тримаючи миску в зубах.