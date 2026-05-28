У Луцьку популярні заклади уже адаптували сервіс для гостей із чотирилапими улюбленцями. 24 Канал зібрав добірку місць, де можна відпочити з тваринами.

Куди піти у Луцьку з улюбленцем?

Українські міста поступово переймають європейську культуру відпочинку з домашніми тваринами. Якщо ще кілька років тому відвідувачів із собаками нерідко просили залишати улюбленців надворі, то сьогодні дедалі більше кафе та ресторанів навпаки створюють для них комфортні умови.

Особливо помітним цей тренд став у Луцьку. Місцеві заклади почали облаштовувати pet-friendly простори, де собаки можуть не лише перебувати поруч із власниками, а й отримати воду, плед або спеціальні ласощі.

Одним із таких місць є Misto Cafe. Заклад позиціонує себе як кафе суспільного впливу та активно підтримує культуру відкритого міського простору. Для гостей із тваринами тут пропонують воду, пледи та смаколики для собак. Саме такі деталі дедалі частіше стають важливою перевагою для власників домашніх улюбленців.

Рet-friendly заклад у Луцьку / Фото "Місто кафе"

Ще одним популярним місцем у Луцьку є Happy Bakery. Відвідувачі відзначають атмосферність закладу, випічку та дружнє ставлення до гостей із тваринами. У соцмережах і відгуках користувачі неодноразово згадували, що сюди комфортно приходити разом із собаками.

До того ж тут встановлені лежанки з ковдрами, миски та інше для безпритульних песиків. А працівники закладу інколи навіть ходять та вкривають чотирилапих, аби ті не мерзли.

"Хеппі Бейкері" / Фото з відкритих джерел

Також серед pet-friendly закладів у Луцьку відвідувачі часто згадують "Не Про Хліб", де гості приходять із собаками на сніданки та каву, а персонал спокійно ставиться до тварин у залі. Заклад став популярним серед молоді завдяки атмосфері, власній випічці та відкритості до гостей із домашніми улюбленцями.

Улюбленці – це любов, а ми про неї до кожного,

– кажуть у кафе.

"Не Про Хліб" / Фото з відкритих джерел

Також до добірки варто додати сімейну чіберечну "Ціберек" у Луцьку. Заклад відомий кримськотатарською кухнею та неформальною атмосферою, а гості часто приходять сюди разом із домашніми улюбленцями.

"Ціберик" / Фото із закладу

Як навчити свою собаку добре поводитися у людних місцях?

Власники собак дедалі частіше беруть своїх улюбленців у кафе, парки та торгові центри, однак не всі тварини спокійно поводяться у людних місцях. Кінологи пояснюють, що правильна соціалізація собаки починається ще у ранньому віці та потребує поступового знайомства з новими людьми, звуками й обстановкою.

Американський клуб собаківництва American Kennel Club наголошує, що собаку важливо привчати до натовпу поступово, не перевантажуючи її стресом. Фахівці радять починати з коротких прогулянок у спокійних місцях, а вже потім переходити до більш людних локацій.

Також експерти рекомендують використовувати позитивне підкріплення – ласощі або похвалу за спокійну поведінку. Кінологи пояснюють, що собака має знати базові команди "сидіти", "поруч" та "не можна", адже це допомагає контролювати поведінку у публічному просторі.

Важливим є й уміння власника помічати сигнали тривоги у тварини: скавуління, притиснуті вуха або спроби сховатися можуть свідчити про сильний стрес. У таких випадках спеціалісти радять не змушувати собаку залишатися у натовпі, а поступово адаптувати її до нових умов.

Соціалізовані собаки зазвичай краще реагують на нові ситуації та рідше проявляють агресію чи страх у громадських місцях.

Куди піти з твариною в інших містах?

У Києві презентували оновлену петфрендлі-мапу, яка допомагає мешканцям знаходити місця для відпочинку з домашніми тваринами. Інтерактивний сервіс створили компанія ЛУН спільно з мережею MasterZoo.

До мапи увійшли близько 450 локацій, дружніх до тварин, серед яких майданчики для вигулу собак, кафе та ветеринарні клініки. На карті зібрали понад 250 зон для вигулу, майже 100 закладів харчування та близько 100 ветеринарних клінік.

Користувачі можуть переглядати детальну інформацію про кожну локацію, зокрема наявність огорожі, тренажерів для собак, урн і можливість вигулу без повідця. Найбільше майданчиків для собак розташовано у Шевченківському районі столиці, де їх налічується 57.

Водночас найбільше pet-friendly кафе та ресторанів зосереджено у Печерському районі Києва. Розробники мапи закликають бізнеси, які підтримують культуру відпочинку з тваринами, долучатися до ініціативи та самостійно додавати свої локації на сервіс.