Ініціатива покликана зробити місто комфортнішим для власників тварин і їхніх улюбленців. Її опублікували на сайті ЛУН.

Дивіться також У Кривому Розі через борги закривають котячу кав’ярню: десять чотирилапих залишилися без дому

Що відомо про петфрендлі-мапу Києва?

Компанія ЛУН спільно з мережею MasterZoo створили інтерактивну мапу Києва, на якій зібрано близько 450 локацій, дружніх до домашніх тварин. До неї увійшли понад 250 майданчиків для вигулу собак, близько 100 кафе та майже 100 ветеринарних клінік.

Мапа містить детальну інформацію про кожну локацію, зокрема умови перебування з тваринами: наявність огорожі, лавок, урн, тренажерів для дресирування, а також можливість вигулу без повідця.

Петфрендлі-мапа у Києві / Скриншот ЛУН

Найбільше майданчиків для вигулу розташовано у Шевченківському районі – 57. У Дарницькому районі їх налічується 27, а в Голосіївському – 23.

Приблизно чверть усіх майданчиків обладнані тренажерами для собак, найбільше таких зон – у Дніпровському та Дарницькому районах. Водночас центр столиці лідирує за кількістю закладів, які дозволяють відвідування з тваринами. Найбільше таких місць у Печерському районі – 30, у Шевченківському – 28, а в Подільському – 16.

Мапа закладів, у які можна з тваринами / Скриншот ЛУН

Окрім зон для вигулу, користувачі можуть знайти кафе з петменю, а також ветеринарні клініки з інформацією про послуги та спеціалізацію. Найбільша кількість ветзакладів зосереджена у Голосіївському та Дніпровському районах.

Розробники закликають бізнеси, які підтримують pet-friendly культуру, долучатися до ініціативи та самостійно додавати свої локації. Це дозволить зробити мапу ще повнішою та корисною для мешканців міста.

Які заклади у Києві петфрендлі?

Люди, які мають домашніх тварин, часто стикаються з відмовою у відвідуванні закладів разом з улюбленцем. Але щодня в Києві з'являється все більше кав'ярень і ресторанів, куди можна вільно прийти з котом чи собакою. "ТиКиїв" зібрали невелику добірку pet-friendly закладів.

1. Пес Дюк Coffee (вул. Пирогова, 5)

Затишна кав’ярня з авторськими напоями, десертами та атмосферним двориком. Є літній майданчик і простір для відпочинку, собакам тут раді.

2. FLUFFY&FAMILY (вул. Березнева, 14-б)

Кондитерська для собак і людей: готують десерти для улюбленців за спеціальними рецептами. Також можна купити аксесуари для тварин.

3. Woof-Woof (Оболонська набережна, 19)

Зоокафе з окремим меню для собак. Тут проводять лекції, майстер-класи та навіть святкують дні народження песиків.

4. LEO cafe (вул. Литвинського, 64)

Котокафе, де живуть коти, яких можна прихистити. Можна приходити і зі своїм улюбленцем, дотримуючись правил поведінки.

5. 1900 Coffee Point (вул. Олеся Гончара, 74а; вул. Саксаганського, 112а)

Кав’ярня з європейським меню, де радо приймають гостей із тваринами будь-якого розміру.

6. Kyiv Food Market (вул. Князів Острозьких, 8)

Великий фуд-маркет із десятками кухонь світу. Дружній до тварин і має безбар’єрний простір.

7. DRUZI Cafe&Bar (Андріївський узвіз, 2д)

Популярне місце для зустрічей із друзями, де можна смачно поснідати або повечеряти разом із собакою.

8. "Улюблений Дядя" (вул. Паньківська, 20)

Ресторан із кухнею Близького Сходу та затишною атмосферою. Приймає навіть великих собак.

9. Zigzag (вул. Рейтарська, 13)

Стильне кафе з київським вайбом, де для собак завжди знайдуть миску з водою.

10. The Blue Cup Coffee Shop (вул. Чикаленка, 5)

Кав’ярня з якісною кавою та десертами, яка тепло приймає гостей із котами й собаками.

Де у світі є заклад лише для собак?

У США працює незвичайний заклад громадського харчування, який повністю орієнтований не на людей, а на їхніх домашніх улюбленців. Йдеться про фургон-кафе Woofbowl, створений подружжям Рон Соло у 2017 році, що працює у Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

У цьому кафе подають страви, які виглядають як звичайний фастфуд:

гамбургери,

картоплю фрі,

пончики,

морозиво

навіть "пиво"

Однак усе це призначене виключно для собак. Напої, наприклад, готують на основі бульйону, а всі інгредієнти – безпечні та придатні для споживання тваринами.

Засновники закладу зазначають, що їхня ідея виникла з любові до собак і бажання створити для них окремий гастрономічний простір. Цікаво, що іноді люди помилково сприймають фургон за звичайне кафе і купують їжу, не одразу розуміючи, що вона призначена для чотирилапих.