Наразі 10 котів, які жили у кав’ярні, шукають нові родини. Про це пише "Суспільне".

Чому заклад закривається та що буде з котами?

У Кривому Розі припиняє роботу котокафе, яке майже три роки працювало як соціальний проєкт і допомагало бездомним тваринам знайти нові родини. Заклад змушені закрити через фінансові труднощі, зокрема високі витрати на оренду та комунальні послуги.

Котокафе створили з ідеєю не заробітку, а допомоги тваринам. За час роботи власниці вдалося прилаштувати понад 80 котів, які отримали новий дім. Усі тварини потрапляли до закладу з вулиці або складних життєвих обставин, проходили лікування, вакцинацію та адаптацію.

В цілому бізнес – це не про бізнес. Я розуміла, що це не буде щось таке, що принесе мені великий прибуток. Проте це покривало платежі стосовно лікування, адаптації, вакцин і стерилізації. Просто неможливо витягувати: комунальні платежі дуже великі, оренда…

– каже власниця Евеліна.

Поки коти чекали на нових власників, вони жили у комфортному просторі кав’ярні, взаємодіяли з людьми та звикали до життя поруч із людиною. Відвідувачі могли не лише провести час із тваринами, а й познайомитися з ними ближче перед тим, як забрати додому.

Особливу увагу приділяли історіям кожного улюбленця: у закладі навіть облаштували стіну з розповідями про котів, щоб потенційні господарі могли більше дізнатися про їхній характер і минуле.

"У нас немає жодних купованих котиків. Хтось залишився без родини, когось викинули на вулицю. Люди приходять, знайомляться з тваринкою, закохуються та вирішують їй подарувати родину", – розповідає Евеліна.

Тваринки з котокафе / Фото "Суспільне"

Наразі у котокафе залишаються 10 дорослих котів віком від одного до семи років. Усі вони вакциновані, стерилізовані, мають чіпи та міжнародні паспорти. Власниця відповідально підходить до пошуку нових господарів: охочі повинні пройти анкетування та співбесіду. Після цього укладається договір на передачу тварини, щоб гарантувати належний догляд.

Кав’ярня працюватиме до кінця квітня. Якщо частину котів не встигнуть прилаштувати, жінка планує забрати їх до себе додому. Водночас вона не виключає, що у майбутньому може знову відкрити котокафе – вже в іншому місці.

Чи підтримують українці котокафе?

Більшість українців загалом позитивно ставляться до ідеї котокафе, однак за умови, що в таких закладах дбають про добробут тварин. У соцмережах користувачі активно обговорюють цей формат і часто наголошують: найкращий варіант – це котокафе, які допомагають безпритульним котам знайти родину.

Багато коментаторів підтримують такі ініціативи, адже вони поєднують відпочинок із реальною допомогою тваринам. Українці зазначають, що це можливість соціалізувати котів, дати їм безпечний простір і водночас знайти нових господарів.

Дехто ділиться позитивним досвідом відвідування: у хороших закладах тварини доглянуті, спокійні та мають місця для відпочинку, де їх ніхто не турбує.

Особливо схвально оцінюють котокафе з чіткими правилами – обмеженням кількості відвідувачів, забороною брати котів на руки без їхньої ініціативи та контролем поведінки дітей. Такі підходи, за словами відвідувачів, створюють комфортні умови як для людей, так і для тварин.

Водночас частина українців критично ставиться до закладів, де котів використовують як "декор" або не приділяють достатньо уваги їхньому стану. Йдеться, зокрема, про випадки, коли відвідувачі можуть годувати тварин людською їжею або порушувати їхній спокій.

Попри це, загальна тенденція залишається позитивною: українці підтримують котокафе як соціальну ініціативу, якщо її реалізовано відповідально. Більшість сходиться на думці, що такі простори можуть бути корисними – як для тварин, так і для людей, які шукають домашнього улюбленця або просто хочуть провести час у затишній атмосфері.

Українці розмірковують про котокафе / Скриншоти із "Тредс"

Де ще є котокафе?