Сейчас 10 котов, которые жили в кафе, ищут новые семьи. Об этом пишет "Общественное".

Смотрите также День владельцев домашних любимцев: работники сайта 24 Канала поделились историями своих животных

Почему заведение закрывается и что будет с котами?

В Кривом Роге прекращает работу котокафе, которое почти три года работало как социальный проект и помогало бездомным животным найти новые семьи. Заведение вынуждены закрыть из-за финансовых трудностей, в частности высокие расходы на аренду и коммунальные услуги.

Котокафе создали с идеей не заработка, а помощи животным. За время работы владелицы удалось пристроить более 80 котов, которые получили новый дом. Все животные попадали в заведение с улицы или сложных жизненных обстоятельств, проходили лечение, вакцинацию и адаптацию.

В целом бизнес – это не про бизнес. Я понимала, что это не будет что-то такое, что принесет мне большую прибыль. Однако это покрывало платежи по лечению, адаптации, вакцин и стерилизации. Просто невозможно вытягивать: коммунальные платежи очень большие, аренда..

– говорит владелица Эвелина.

Пока коты ждали новых владельцев, они жили в комфортном пространстве кафе, взаимодействовали с людьми и привыкали к жизни рядом с человеком. Посетители могли не только провести время с животными, но и познакомиться с ними поближе перед тем, как забрать домой.

Особое внимание уделяли историям каждого любимца: в заведении даже обустроили стену с рассказами о котах, чтобы потенциальные хозяева могли больше узнать об их характере и прошлом.

"У нас нет никаких купленных котиков. Кто-то остался без семьи, кого-то выбросили на улицу. Люди приходят, знакомятся с животным, влюбляются и решают ей подарить семью", – рассказывает Эвелина.

Животные из котокафе / Фото "Суспільне"

Сейчас в котокафе остаются 10 взрослых котов в возрасте от одного до семи лет. Все они вакцинированы, стерилизованы, имеют чипы и международные паспорта. Владелица ответственно подходит к поиску новых хозяев: желающие должны пройти анкетирование и собеседование. После этого заключается договор на передачу животного, чтобы гарантировать надлежащий уход.

Кофейня будет работать до конца апреля. Если часть котов не успеют пристроить, женщина планирует забрать их к себе домой. В то же время она не исключает, что в будущем может снова открыть котокафе – уже в другом месте.

Поддерживают ли украинцы котокафе?

Большинство украинцев в целом положительно относятся к идее котокафе, однако при условии, что в таких заведениях заботятся о благополучии животных. В соцсетях пользователи активно обсуждают этот формат и часто отмечают: лучший вариант – это котокафе, которые помогают бездомным котам найти семью.

Многие комментаторы поддерживают такие инициативы, ведь они сочетают отдых с реальной помощью животным. Украинцы отмечают, что это возможность социализировать котов, дать им безопасное пространство и одновременно найти новых хозяев.

Некоторые делятся положительным опытом посещения: в хороших заведениях животные ухоженные, спокойные и имеют места для отдыха, где их никто не беспокоит.

Особенно положительно оценивают котокафе с четкими правилами – ограничением количества посетителей, запретом брать котов на руки без их инициативы и контролем поведения детей. Такие подходы, по словам посетителей, создают комфортные условия как для людей, так и для животных.

В то же время часть украинцев критически относится к заведениям, где котов используют как "декор" или не уделяют достаточно внимания их состоянию. Речь идет, в частности, о случаях, когда посетители могут кормить животных человеческой пищей или нарушать их покой.

Несмотря на это, общая тенденция остается положительной: украинцы поддерживают котокафе как социальную инициативу, если она реализована ответственно. Большинство сходится во мнении, что такие пространства могут быть полезными – как для животных, так и для людей, которые ищут домашнего любимца или просто хотят провести время в уютной атмосфере.

Украинцы размышляют о котокафе / Скриншоты из "Тредс"

Где еще есть котокафе?