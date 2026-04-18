Хотя иногда и хочется отвлечься от ежедневных забот, любовь к животным, которые уже стали полноценными членами семьи, побеждает. В этом ежедневно убеждаются работники редакции сайта 24 Канала, которым домашние животные нередко помогают в работе с новостями. Владельцы поделились интересными историями и трогательными фото своих четвероногих друзей.

Что известно о Дне владельцев домашних животных?

Праздник возник как шутливая идея дать владельцам домашних животных передышку от ежедневных обязанностей, но со временем перерос в международную инициативу, подчеркивающую ответственное отношение к любимцам.

Его истоки уходят к концу ХХ века, когда зоозащитники стремились привлечь внимание к роли человека в жизни животных. Сначала эта дата появлялась в американских календарях как юмористический день мнимой "передачи власти" животным, чтобы владельцы могли отдохнуть от кормления, выгула и уборки.

С развитием соцсетей в 2000-х годах праздник приобрел более широкий смысл: люди начали делиться историями о своих любимцах, советами и фотографиями, превращая этот день в символ любви к животным.

Хотя подобные традиции имеют давние корни – от почитания котов в Древнем Египте до роли собак в средневековой Европе – современный праздник сосредотачивается именно на ответственности человека.

Каких животных воспитывают работники сайта 24 Канала ?

Клайд – любимец руководителя развлекательного отдела Назария Лазура

Порода: кот обыкновенный;

Возраст: буквально на днях исполнилось 13 лет;

Интересный факт: специалист по work-life balance.

Владелец пушистика поделился историей своей первой встречи с малышом. Произошло это довольно давно, Назарий на тот момент очень хотел котика, а однажды после концерта во Львове он вернулся домой и увидел "этот маленький сверток".

Он был совсем крошечный и очень смешной. Страшно много мяукал, собственно, этим сейчас занимается не менее активно. Клайд – тот еще крикун,

– рассказал Назарий.

По его словам, Клайд не упустит возможности напомнить о своем присутствии, ни в 5 утра, ни где-то посреди рабочего дня. Он также часто шутит, что Клайд – его пушистый начальник.

"Он обязательно должен прийти на мое рабочее место, убедиться, работаю ли я. Если же ему кажется, что я уделяю работе слишком много времени, то он может себе улечься или на клавиатуру, или мне на руку", – поделился Назарий.

Котик Клайд контролирует работу своего владельца: смотрите фото из архива Назария Лазура

Он добавил, что четвероногий на самом деле старается для того, чтобы его хозяин случайно не переработал на работе. "Только ему не говорите, но эти ответы я набирал, пока начальник спит и не видит, чтобы не дай Бог не вносил какие-то коррективы в финальный текст", – пошутил руководитель развлекательного отдела.

Как вы уже поняли, "главный редактор" в нашем доме – Клайд. Странно, что он еще не научился задачи раздавать. Как бы там ни было, но у него все под контролем. И он пристально следит за тем, чтобы у меня был work-life balance,

– резюмировал Назарий.

Гари – любимец редактора ленты новостей Вероники Соцковой

Порода: французский бульдог;

Возраст: 2 года;

Интересный факт: знает 11 команд и схватывает все наставления на лету.

Вероника рассказала, что песик недавно, 5 марта, отметил свой день рождения. Этот праздник в семье традиционно проходит с тортиком и обязательными подарками.

Гари принимал поздравления на День рождения: смотрите видео из архива Вероники Соцковой

Вероника и ее парень приобрели собаку у заводчицы, хотя сначала долго колебались и даже спорили относительно породы. Девушка всегда мечтала о лабрадоре, но для жизни в квартире такая большая собака может быть неудобной как для них, так и для самого любимца, поэтому решили выбрать меньшую породу.

Перед тем, как взять Гари, они тщательно подготовились: перечитали форумы, просмотрели сайты, видео и отзывы. Они знали, что бульдоги могут иметь проблемы со здоровьем и требуют значительных затрат на уход, но их подкупили эти милые мордашки.

Французский бульдог Гари: смотрите фото из архива Вероники Соцковой

Девушка очень хотела собаку и более полугода убеждала парня, пока тот наконец согласился. "Я в тот же час нашла женщину, которая их разводит, увидела фото Гари – и сразу сказала, что это точно наша собака, я чувствую, что он ждет нас", – поделилась редактор новостной ленты.

Именно в Киеве и состоялась их первая встреча. Гари был совсем маленький, напуганный и истощенный после дороги, однако они сразу забрали его домой. С того момента между ними возникла крепкая привязанность, которая переросла в настоящую любовь на всю жизнь.

Песик Гари: смотрите видео

Что же касается характера, то Гари, по словам владелицы, довольно упрямый, но при этом максимально добрый. Он не лает на других собак, не агрессирует, а наоборот, очень любит людей и сразу бежит обниматься. То есть, если воспринимать собаку как защитника, то это точно не про него.

Он скорее вас "зализывает", чем как-то навредит. Его знают все продавцы в наших ближайших магазинах, потому что он подбегает к каждому и пытается обнять,

– поделилась Вероника.

Она также поделилась привычками и "фишками" своего любимца. В общем песик очень умный. "Гари знает 11 команд. Мы занимались с кинологом, но ему не очень понравилось, поэтому сейчас я занимаюсь с ним сама – и он очень быстро все "схватывает". Например, недавно он научился давать пять и делать "круть" в воздухе".

При этом Вероника отметила, что бульдоги много спят, но когда Гари активен, он хочет максимум внимания.

"Если я работаю, он может подойти и лапой отодвинуть мой ноутбук, чтобы я обратила на него внимание. Или вообще сесть мне на руки вместо ноутбука. Он очень любит игрушки. Наши гости иногда шутят, что их у него больше, чем у некоторых детей. Думаю, что только мячиков, которые он обожает, у него около 20. И все эти десятки мячиков он может приносить, пока я пишу важные новости".

Гари помогает владелице работать: смотрите видео

При этом песик в семье главный. "Мой парень шутит, что это не наша квартира, а квартира собаки, потому что в каждой комнате есть его зона. У него есть отдельная кровать, огромный ящик с игрушками, специальная полка только для его лакомств, еще одна для одежды. И, конечно, он спит с нами в кровати – причем ложится ровно посередине, чтобы все внимание было только на нем".

Сири и Джемма – любимицы заместителя главного редактора Вероники Гавриленко

Порода: метиски (обычные не породистые кошки);

Возраст: Сири – 5 лет; Джемма – 7– 8 месяцев;

Интересный факт: Сири называли, вдохновившись именем помощника в айфоне, тогда как Джемма получила имя от Джеминай (Gemini) и героини любимого сериала владельцев "Разрыв" (Severance)erance). К тому же, обе любят ловить и приносить игрушки, как песики. Это могут быть резинки, мышки, шарики из фольги (и так, владельцы следят, чтобы кошки не жевали их).

"Серых мы с мужем (тогда еще парнем) завели на съемной квартире. Владелица квартиры была против животных категорически. Но мы очень хотели котика. В течение года я ее "мариновала", уверяла, что точно знаю, как обращаться с котом. И это правда, потому что у меня всегда в родительском доме были коты", – вспомнила Вероника.

Впоследствии произошла ситуация, в которой они проявили себя как очень честные и ответственные арендаторы, после чего владелица все же позволила им завести кота.

"Это был декабрь – не очень удачный сезон для выбора котенка. Но мы таки нашли ее на OLX. Для нас принципиально было взять простую, не породистую кошку. Нам показали в корзине 4 котят-девочек. Я просто выбрала ту, которая "смотрела на меня". Так у нас появилась Сири".

Как выглядит кошка Сири: смотрите фото из архива Вероники Гавриленко

Джемма появилась в их жизни неожиданно – это была внеплановая кошка, которая сама "выбрала" своих хозяев примерно полгода назад. Когда они с мужем приехали к родителям, услышали мяуканье и заметили котенка на соседском дворе, который сидел на калине и громко звал на помощь.

Вероника сняла его, но котенок сразу убежал, поэтому сначала показалось, что он просто живет где-то рядом. Впоследствии они пошли во двор свекров, а уже вечером получили сообщение, что к ним прибился тот самый котенок. Маленькая кошка решила остаться именно там и никуда не хотела уходить.

Они пытались найти ей новых хозяев через объявления, но никто не откликнулся. В конце концов пара решила забрать кошку к себе.

Джемма неожиданно стала частью семьи: смотрите фото из архива Вероники Гавриленко

В то же время владелица призналась, что кошки не слишком дружелюбны. "Сири довольно холодная кошка, не любит чужих людей и животных. Но и не агрессирует, не обижается. Они вместе бегают, дурачатся, но пока не прижимаются друг к другу и не моют (как-то в милых видео)".

Что же касается кошачьей поддержки в рабочих буднях, Вероника рассказала, что ее рабочий стол расположен возле окна, и кошка Сири очень любит ходить туда-сюда и наблюдать за тем, что происходит на улице.

Часто она делает это прямо во время рабочих звонков и совещаний, поэтому коллеги уже привыкли, что время от времени попадают с ней в один кадр и не обращают на это внимания. Еще с детства Сири имела привычку – могла подойти и закрыть ноутбук прямо во время работы.

Сири помогает владелице с техникой: смотрите видео из архива Вероники Гавриленко

"Джемма очень громкая кошка и любит покричать. Собственно, благодаря этому мы ее и нашли. Когда она была немного меньше и хотела постоянно играть, то ходила и кричала на весь дом. Однажды я записывала рабочую инструкцию на видео, то вот там хорошо слышно присутствие Джеммы. В описании к инструкции даже есть извинения за кошачьи крики на фоне".

Джемма – страшная обезьянка, в хорошем смысле, и очень копирует поведение Сири. Все Сирины предпочтения, манеру игры она будто заимствует себе,

– рассказала Вероника.

Джемма любит играть в своем домике: смотрите видео

Не забыла она и о еще одном любимце. У них есть "второй с половиной" котик по имени Дружок. Поскольку семья живет в частном секторе, он часто наведывается к ним во двор.



Котик Дружок частенько заходит к Веронике и уже стал наполовину ее любимцем / Фото из архива Вероники

Они его подкармливают, сделали для него домик на зиму и обрабатывают от блох и клещей. Кто его настоящий хозяин и откуда он взялся – неизвестно, но, говорит владелица, лакомства он умеет выпрашивать не только у них.

Бритни – любимица редактора ленты новостей Владислава Кравцова

Порода: метиска, смесь персидской и британской породы;

Возраст: 7 лет (в июне будет 8);

Интересный факт: тезка всемирно известной певицы.

"Бритни появилась в нашей семье в 2018 году в сентябре, когда ей было всего 3 месяца. Моя семья очень долго искала пушистика, чтобы взять. В конце концов, по объявлению на OLX нашли женщину, которая отдавала 3 котят: 2 мальчиков и девочку".

Влад рассказал, что сначала семья ехала забирать мальчика, "но когда мама увидела Бритни, то полюбила ее с первых секунд и поняла, что именно она будет жить в нашей семье".

Кошечка Бритни стала неотъемлемой частью семьи: смотрите ее фото из архива Владислава Кравцова

Он отметил, что от персов Бритни унаследовала длинную шерсть, приплюснутую мордочку и спокойное, вальяжное поведение, а от британцев – грацию, любознательность, независимость и опрятность.

По словам владельца, эта кошечка, с одной стороны, "гуляет сама по себе", но одновременно уже скучает и переживает за хозяевами, когда они не дома. Влад признался, что Бритни сильно привязана к дому, но одновременно с удовольствием ездит в путешествия на автомобиле.

Отдельно выделяются ее пищевые предпочтения. Она является настоящей гурманкой: охотно смакует креветки и сливки 33%, тогда как менее жирные продукты игнорирует. Также кошечка любит играть, особенно с солнечными зайчиками и красным лазером.

Бритни любит наблюдать в окошко за голубями: смотрите видео из архива Владислава Кравцова

Она любит быть со всеми, ходит всегда по пятам за мамой, и с ней, наверное, у нее самая глубокая связь, потому что она первая из нашей семьи, кто взял ее на руки, кто беспокоится всегда о ней и угощает чем-то вкусненьким,

– поделился Влад.

Признался редактор ленты и в том, что имя для кошечки придумал именно он, потому что в 2018 году был бешеным поклонником творчества Бритни Спирс.

"Маме тоже понравилась эта идея, потому что, как и Бритни Спирс, наша Бритни также немного скандалистка и всегда оказывается в центре внимания и каких-то предосторожностях. Может сбросить что-то, немного навредить, опрокинуть, если это мешает ей на пути, но вместе с тем мы ее очень любим".

Влад говорит, что главной в доме является именно она. Любимица почти никогда не позволяет брать себя на руки, однако во время эвакуации из Киевской области в 2022 году из-за боевых действий вела себя спокойно и не создавала проблем в дороге. В стрессовых ситуациях она собрана и дисциплинирована, тогда как в обычных условиях действует исключительно по своему усмотрению.

"Очень надеюсь, что она проживет долго, а мы будем стараться сделать для этого все возможное, ухаживать за ней, играть и любить. Уже даже не можем нашу семью представить без Бритни – она полноценный член нашей семьи!" – рассказал Влад.

Кортни – любимица выпускного редактора Ирины Сторожук

Порода: доберман;

Возраст: почти 3,5 года;

Порода: доберман;

"Сколько себя помню, я всегда очень хотела собаку, но традиционно слышала – "вот вырастешь, заведешь себе". А муж всю жизнь мечтал о добермане, поскольку они очень ориентированы на людей и вообще очень его "вайбу", – вспомнила Ирина, как планировала завести четвероногого.

Пара около 5 лет откладывала эту мечту "на потом", ведь оба осознавали, что воспитание собаки требует много времени и ресурсов.

В конце 2022 года, говорит Ирина, решили больше не медлить, учитывая непредсказуемость жизни. Теперь, пока она работает, рядом с ней спит и тихо сопит 38 килограммов счастья – особенно это ощутимый плюс зимой, когда холодно.

Вместе с тем, собака никогда не мешает, однако имеет одну "опасную" черту: стоит только обнять ее на несколько минут – и можно незаметно заснуть на несколько часов.



Доберманка Кортни стала сбывшейся мечтой выпускающего редактора/ Фото из архива Ирины Сторожук

Выпускной редактор также поделилась мыслями относительно того, что люди часто верят, якобы с большой собакой надо гулять чуть ли не 4 – 5 часов и что "такая собака" не для квартиры.

Но это все мифы, на деле совсем не так. Собаке просто нужны регулярные нагрузки, и это не так про физические именно, как про умственные. Кортни все свободное время дома. Она спокойно спит и отдыхает.

На самом деле нам с ней очень повезло, потому что, как на добермана, вообще легко возбудимую породу, она довольно спокойная. Кортни привыкла много где с нами быть. Можем зайти где-то выпить кофе после прогулки, а она себе отдыхает,

– рассказала Ирина.

Вместе они любят проводить время как на природе, гуляя лесами, так и порой отправляются в людные городские центры, где тренируются в условиях шума и толпы. В путешествия, даже за границу, собака всегда едет вместе с хозяевами.

В прошлом году Кортни впервые путешествовала поездом – польским Интерсити в Гданьск, и владельцев приятно удивило отсутствие предубеждений относительно ее породы и размера. Куда бы они ни приходили, их с собакой обычно везде радушно принимали.

Любимица всегда рядом с владельцами: смотрите фото

В то же время, призналась Ирина, их радует, что и в Украине постепенно меняется отношение к животным. Так, собаки все больше становятся привычной частью общества. Они стремятся собственным примером показать, что активная социальная жизнь и путешествия возможны даже с большими собаками. Это не создает ограничений, а лишь требует лучшего планирования, надлежащей социализации животного и его готовности к различным условиям.

Кортни-путешественница: смотрите фото

"У Кортни есть страницы в соцсетях (мы в какой-то момент поняли с мужем, что слишком "спамим" ею на своих личных, поэтому создали отдельную, где собираем воспоминания именно с ней). И вот она недавно даже была "актрисой" для роликов бренда собачьих вкусностей и львовского заведения ".

Кто у нас главный редактор, сказать трудно. Я бы скорее охарактеризовала нашу семью как классную команду, где у каждого своя роль и каждый друг друга дополняет,

– поделилась мыслями Ирина.

