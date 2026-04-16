Одну из жительниц города Льва постиг подобный случай со встречей с патрульными. О нем она рассказала в Threads.

Как львовянка поплатилась за отсутствие жетона у ее собаки?

Елена Присяжка гуляла по городу вместе с собачкой по имени Лаки. Во время прогулки к ней подошли трое мужчин, которые проверяли наличие муниципального жетона Львова для собаки.

И тут началось. Документы. Вопросы. У меня руки трясутся,
– поделилась владелица собачки в сети.

Женщина о необходимости подобного жетона не знала, и несмотря на то, что записала своего любимца на чипирование, все равно должна была пройти полную процедуру составления административного постановления.

Жетоны на собаку во Львове
Во Львове штрафуют за отсутствие жетона на собаку

Елена отметила, что ошиблась, не изучив все правила и детали регистрации животного, и пообещала оплатить штраф и как можно скорее обеспечить своего Лаки необходимым жетоном.

При этом многие владельцы убеждены, что регистрации в международной базе Animal-ID вполне достаточно, однако во Львове действует собственная городская база, внесение в которую является обязательным в соответствии с правилами содержания животных.

Многие хозяева и комментаторов, которые откликнулись на этот случай, удивляются такой системе, ведь имеют собственные адресники для собак, а их животные – чипы. Впрочем, этого недостаточно. Так, важно наличие жетона с QR-кодом, который ведет в приложение Animal-ID.

Как во Львове регистрировать домашних животных?

Обязательная регистрация собак во Львове действует еще с 1 сентября 2016 года. После регистрации животное получает жетон с уникальным номером, который можно проверить на сайте Animal-ID или позвонив в ЛКП "Лев", которое ведет учет животных.

Важно! В Постановлении о правилах содержания и обращения с домашними животными во Львове отмечается, что регистрация владельческих животных – это внесение данных об идентифицированных животных и их владельцев в муниципальный реестр животных города Львова, что осуществляет ЛКП "Лев" или частные ветеринарные врачи путем присвоения животному уникального идентификационного номера (ов) с использованием электронной (электронный транспондер) и визуальной идентификации (муниципальный номерной жетон).

В то же время и в полиции, и во львовском коммунальном предприятии "Лев" отмечают, что регистрация, а особенно чипирование, имеет немало преимуществ. Речь идет, частности, о случаях необходимости найти хозяев четвероногого.

Человек, увидев потерянную собаку, сможет через Animal-ID найти ее владельца и отправить ему информацию о том, где находится животное. Благодаря этому меньше собак будут становиться бездомными,
– объясняли в ЛКП "Лев".

Благодаря этому городские власти также стремится понять, сколько собак проживает в разных районах, чтобы в дальнейшем обустроить больше специально отведенных мест для их выгула.

По желанию владельца собаке также могут имплантировать подкожный чип, что позволяет идентифицировать и найти животное в случае его исчезновения без ошейника. Владельцы отмечают, что лучше использовать и жетон, и чип: жетон более заметен, но его можно потерять, тогда как о наличии чипа знают не все.

Некоторые даже прикрепляет к ошейнику два жетона – один с кодом от ЛКП "Лев", а другой с кличкой собаки и номером телефона хозяина.

С 1 января 2017 года патрульные, участковые инспекторы и работники муниципальной стражи получили полномочия проверять наличие жетонов и штрафовать владельцев незарегистрированных животных, однако на практике они пользуются этим правом довольно редко.

Сколько придется заплатить за отсутствие жетона?

Штрафы предусмотрены за нарушение правил содержания животных, в том числе и в случаях отсутствия их регистрации. Хотя отдельной формулировки "штраф за незарегистрированное животное" нет, это считается нарушением общих требований содержания и подпадает под статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размеры штрафов составляют от 170 до 340 грн для граждан (владельцев животных) и от 340 до 850 грн для должностных лиц, в частности ответственных работников.

Примите во внимание! Чтобы избежать штрафа во время выгула собаки во Львове, нужно зайти на сайт ЛКП "Лев" и создать собственную учетную запись. Далее следует внести свои паспортные данные и информацию о собаке.

После этого выбрать из списка одну из ветеринарных клиник для прохождения верификации. Следующий шаг – оплатить сбор (примерно 350 грн) и получить жетон с QR-кодом. Именно наличие этого жетона на ошейнике подтверждает регистрацию животного и защищает владельца от возможных замечаний или штрафов со стороны муниципальных инспекторов.

