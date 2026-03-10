Ситуацию прокомментировали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на запрос Укринформа.

Согласно объяснениям пресс-службы ведомства, в Украине с 1 марта 2026 года действительно начал действовать новый Закон "О ветеринарной медицине и благополучии животных".

Его положения в целом определяют правовые и организационные основы обеспечения защиты здоровья животных, их благополучия, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

В Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уточнили, что Закон четко урегулировал проблемный вопрос по определению терминов "домашние животные", "некоммерческое помещение" и обновил вопрос о выдаче ветеринарных документов и ведения Единого государственного реестра ветеринарных документов.

Однако существенных изменений для владельцев домашних любимцев в законе не предусмотрено. Поэтому сообщение о якобы штрафах за содержание собак на цепи – это фейк.

Информация, которая опубликована в медиа, о введении нормы по "беспривязному" содержанию собак в Украине не соответствует действительности,

– отметили в ведомстве.

В то же время в службе отметили, что в Украине действует Закон "О защите животных от жестокого обращения", в котором среди прочего говорится и о запрете оставлять домашнего любимца привязанным, если длина цепи составляет менее 20 метров.

Важно! В перечень не входят собаки, которые выполняют сторожевые функции, для них длина привязи должна составлять не менее 10 метров.

Кроме того, независимо от длины цепи, собак нельзя оставлять на привязи без возможности укрыться в помещении, а также в случаях, действия прямых солнечных лучей при температуре более 20 градусов тепла или во время морозов.

Что предшествовало информации о "запрете"?

Еще в октябре 2025 года на сайте Кабмина появилась петиция с призывом запретить длительное содержание собак на цепи, а также ввести штрафы за нарушение.

Впрочем, распространенная петиция не набрала необходимое количество голосов.

Заметим! По состоянию на конец сбора подписей, 25 января 2026 года, она набрала лишь 101 голос из 25 тысяч необходимых.

Автор обращения отмечала, что длительное привязывание собаки к цепи может вызвать физические и психические страдания, травмы и социальную дезадаптацию.

Поэтому собственно и предлагалось внести в закон "О защите животных от жестокого обращения" отдельную норму, которая:

запрещает постоянное/круглосуточное содержание собак на цепи;

определяет допустимое максимальное время содержания на привязи (например, не более 2 часов подряд без выгула);

устанавливает обязательные минимальные условия (уютный защищенный приют, доступ к чистой воде и пище, ежедневные выгулы);

предусматривает штрафы за нарушения и механизмы изъятия животного в случае систематического жестокого обращения.

