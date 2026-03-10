Також закон передбачає відповідальність за порушення вимог щодо догляду за тваринами, пишуть Новини.LIVE.

Що відомо про новий закон?

Нові норми набули чинності з 1 березня 2026 року в межах законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Відтепер власники повинні подбати про ідентифікацію домашніх улюбленців – зокрема через мікрочип, а також оформити ветеринарний паспорт.

У паспорті мають міститися основні дані про тварину та її власника. Зокрема:

інформація про власника;

кличка, вид, порода, стать і вік тварини;

відомості про вакцинацію;

дані про лікування та стан здоров’я;

результати ветеринарних оглядів і протиепізоотичних заходів.

Оформити документ можна у державного ветеринарного інспектора або ліцензованого ветеринара. Передбачається, що згодом ці дані можуть інтегрувати з державними цифровими сервісами, що спростить подорожі з тваринами.

Які ще обов'язкові правила передбачає закон?

Нові правила спрямовані на покращення контролю за здоров’ям і благополуччям тварин та приведення українського законодавства до європейських стандартів.

Серед ключових норм:

посилення вимог до утримання та догляду за тваринами;

заборона жорстокого поводження;

контроль за ветеринарними препаратами та профілактикою хвороб;

запровадження системи раннього виявлення інфекцій.

Окрім цього, за недотримання правил передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, порушникам може загрожувати штраф від 340 до 850 гривень.

Фахівці наголошують, що нові правила мають зробити систему обліку тварин більш прозорою, а також підвищити стандарти їхнього утримання в Україні.

Знак цивілізованості: чому цей закон є таким важливим?

Ініціаторкою законопроєкту є народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Овчиннікова, яка очолює підкомітет з лісових ресурсів, об'єктів тваринного і рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Він був розроблений спільно з експертами UAnimals та Асоціацією зоозахисних організацій України і є ключовим етапом повної імплементації Європейської конвенції про захист домашніх тварин, ратифікованої Україною ще 2013 року.

На необхідність перегляду правил утримання тварин вплинуло і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через бойові дії та масовий виїзд жителів прифронтових територій тисячі тварин опинилися на вулиці або живуть близько до лінії фронту.

За словами нардепки, світ побачив Україну як країну, де рятують кожне життя. Закон юридично закріплює цей імідж, перетворюючи емоційний порив на стійку державну політику.

Для міжнародних партнерів ухвалення закону стане ще одним підтвердженням того, що Україна не лише декларує європейські цінності, а й активно впроваджує їх у повсякденне життя громад. Майбутнє України – це країна, де безпека і гідність є цінністю для всіх живих істот,

– сказала Овчиннікова.

Зоозахисники наголошують: відповідальне ставлення до тварин – це не лише дотримання законів, а й допомога безпритульним. У притулках живуть тисячі собак і котів, які потребують дому або підтримки.