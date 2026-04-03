Эти правила регулирует соответствующее постановление Кабинета Министров от 10 ноября 2021 года, а также Кодекс об административных правонарушениях. В правительстве также определили четкий перечень опасных пород собак.

Какие породы собак опасны в Украине?

Некоторых из четвероногих причисляют к опасным из-за склонности к агрессивному поведению. Владельцы этих собак должны обязательно заключить договор об обязательном страховании или ответственности за возможный вред другим людям.

В список вошли представители таких пород:

  • Аиди (овчарка атласская);
  • Айну (собака айнская, хоккайдо);
  • Акбаш;
  • Акита-ину;
  • Акита американский (собака большая японская);
  • Бандог американский;
  • Бергамаско (овчарка бергамская);
  • Брохольмер датский;
  • Бувье арденский;
  • Бувье фланерский;
  • Бульдог алапашский чистокровный (отто);
  • Бульдог американский;
  • Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де пресо мальоркин);
  • Бульмастиф
  • Бультерьер английский;
  • Бультерьер английский стафордширский;
  • Бурбуль южноафриканский Бурбуль южноафриканский;
  • Овчарка картская (овчарка картская);
  • Овчарка голландская;
  • Овчарка греческая;
  • Овчарка эштрельская (португальская горная);
  • Овчарка кавказская (волкодав кавказский);
  • Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);
  • Овчарка восточноевропейская;
  • Овчарка французская (босерон);
  • Волкодав ирландский;
  • Гампр;
  • Доберман;
  • Дог аргентинский (аргентинский мастиф);
  • Дог канарский;
  • Кангал;
  • Кане-корсо;

К слову, в частности, кангал и кане-корсо имеют едва ли не самую большую силу укуса среди других пород собак. Они отличаются особенно сильными челюстями и боевым характером.

  • Као де кастро лаборейро;
  • Као де сера де астрела (португальская пастушья собака);
  • Марема (овчарка маремо-абруцкая);
  • Мастиф английский;
  • Мастиф бельгийский;
  • Мастиф пиренейский;
  • Мастиф тибетский;
  • Московская сторожевая;
  • Перо де преса канарио (собака канарская);
  • Пит-бультерьер американский;
  • Рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);
  • Риджбек родезийский;
  • Риджбек тайский;
  • Ротвейлер;
  • Собака волчий итальянский;
  • Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);
  • Собака волчий чешский;
  • Терьер американский стафордширский;
  • Тоза-ину (собака японская бойцовская);

Кроме того, в перечень причисляют также метисы всех указанных пород. Эти собаки могут угрожать безопасности других людей, их имуществу и другим животным.

Важно! Статья 154 Кодекса об административных правонарушениях запрещает выгул в общественных местах собак, попавших в список опасных, без намордника и поводка.

Нарушение этих правил предусматривает штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов (от 170 до 340 гривен).

За несоблюдение правил воспитания опасных собак их владельцы могут получить штраф / Unsplash

При этом должностных лиц оштрафуют на 20 – 50 необлагаемых минимумов (340 – 850 гривен). А за повторное нестрахование правилами в течение года физическим лицам придется заплатить от 340 до 510 гривен, должностным лицам – от 510 до 1 020 гривен.

В то же время причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700 – 3 400 гривен для физических лиц и 3 400 – 5 100 грн для должностных лиц.

В Украине с 1 марта 2026 года действуют новые правила воспитания домашних животных: что известно?

  • Хозяева обязаны идентифицировать своих любимцев (в частности путем микрочипирования) и оформить ветеринарный паспорт. В нем должны быть указаны данные о владельце, основная информация о животном (кличка, вид, порода, пол, возраст), записи о прививках, лечение, состояние здоровья и результаты осмотров.

  • Нововведения предусматривают более строгие требования к содержанию, запрет жестокости, контроль за лекарствами и профилактикой болезней, а также систему раннего выявления инфекций. За нарушение правил также предусмотрены штрафы – от 340 до 850 грн.

  • В то же время в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей прокомментировали распространенное сообщение о якобы штрафах за содержание собак на цепях.