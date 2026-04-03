Эти правила регулирует соответствующее постановление Кабинета Министров от 10 ноября 2021 года, а также Кодекс об административных правонарушениях. В правительстве также определили четкий перечень опасных пород собак.
Какие породы собак опасны в Украине?
Некоторых из четвероногих причисляют к опасным из-за склонности к агрессивному поведению. Владельцы этих собак должны обязательно заключить договор об обязательном страховании или ответственности за возможный вред другим людям.
В список вошли представители таких пород:
- Аиди (овчарка атласская);
- Айну (собака айнская, хоккайдо);
- Акбаш;
- Акита-ину;
- Акита американский (собака большая японская);
- Бандог американский;
- Бергамаско (овчарка бергамская);
- Брохольмер датский;
- Бувье арденский;
- Бувье фланерский;
- Бульдог алапашский чистокровный (отто);
- Бульдог американский;
- Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де пресо мальоркин);
- Бульмастиф
- Бультерьер английский;
- Бультерьер английский стафордширский;
- Бурбуль южноафриканский Бурбуль южноафриканский;
- Овчарка картская (овчарка картская);
- Овчарка голландская;
- Овчарка греческая;
- Овчарка эштрельская (португальская горная);
- Овчарка кавказская (волкодав кавказский);
- Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);
- Овчарка восточноевропейская;
- Овчарка французская (босерон);
- Волкодав ирландский;
- Гампр;
- Доберман;
- Дог аргентинский (аргентинский мастиф);
- Дог канарский;
- Кангал;
- Кане-корсо;
К слову, в частности, кангал и кане-корсо имеют едва ли не самую большую силу укуса среди других пород собак. Они отличаются особенно сильными челюстями и боевым характером.
- Као де кастро лаборейро;
- Као де сера де астрела (португальская пастушья собака);
- Марема (овчарка маремо-абруцкая);
- Мастиф английский;
- Мастиф бельгийский;
- Мастиф пиренейский;
- Мастиф тибетский;
- Московская сторожевая;
- Перо де преса канарио (собака канарская);
- Пит-бультерьер американский;
- Рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);
- Риджбек родезийский;
- Риджбек тайский;
- Ротвейлер;
- Собака волчий итальянский;
- Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);
- Собака волчий чешский;
- Терьер американский стафордширский;
- Тоза-ину (собака японская бойцовская);
Кроме того, в перечень причисляют также метисы всех указанных пород. Эти собаки могут угрожать безопасности других людей, их имуществу и другим животным.
Важно! Статья 154 Кодекса об административных правонарушениях запрещает выгул в общественных местах собак, попавших в список опасных, без намордника и поводка.
Нарушение этих правил предусматривает штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов (от 170 до 340 гривен).
При этом должностных лиц оштрафуют на 20 – 50 необлагаемых минимумов (340 – 850 гривен). А за повторное нестрахование правилами в течение года физическим лицам придется заплатить от 340 до 510 гривен, должностным лицам – от 510 до 1 020 гривен.
В то же время причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700 – 3 400 гривен для физических лиц и 3 400 – 5 100 грн для должностных лиц.
В Украине с 1 марта 2026 года действуют новые правила воспитания домашних животных: что известно?
Хозяева обязаны идентифицировать своих любимцев (в частности путем микрочипирования) и оформить ветеринарный паспорт. В нем должны быть указаны данные о владельце, основная информация о животном (кличка, вид, порода, пол, возраст), записи о прививках, лечение, состояние здоровья и результаты осмотров.
Нововведения предусматривают более строгие требования к содержанию, запрет жестокости, контроль за лекарствами и профилактикой болезней, а также систему раннего выявления инфекций. За нарушение правил также предусмотрены штрафы – от 340 до 850 грн.
В то же время в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей прокомментировали распространенное сообщение о якобы штрафах за содержание собак на цепях.