Эту привычку кошек, которая имеет вполне логичную инстинктивную природу, подробно объяснили в PetMD. В то же время, там предостерегают не игнорировать, если кот начинает вылизываться значительно чаще, чем обычно, или это мешает его привычным делам, это ведь может быть признаком проблемы со здоровьем или поведением. В таком случае следует обратиться к ветеринару.

Почему кошки вылизывают себя?

Чтобы лучше понять это явление, стоит знать, что уход за шерстью – естественная ежедневная потребность кошек. Котята начинают самостоятельно вылизываться уже примерно с 4-недельного возраста. Основные причины такого поведения:

Очистка шерсти

Вылизывание помогает избавиться от грязи, отмершие волосы и паразиты. Шероховатый язык кота идеально подходит для этого. После еды кошки часто вылизывают лапы и протирают ими мордочку и уши. Так они не только очищаются, но и равномерно распределяют природные жиры из специальных желез на голове и подбородке.

Регуляция температуры тела

Когда слюна испаряется из шерсти, она охлаждает тело. Поскольку коты не потеют так, как люди, это один из важных способов избегания перегрева.

Улучшение кровообращения

Движения языка действуют как своеобразный массаж, стимулируя циркуляцию крови, особенно в лапах и пальцах.

Зуд кожи или боль

Если кот уделяет особое внимание определенному участку, это может свидетельствовать о раздражении или зуде в этом месте. Кошки также часто вылизывают участки над проблемными органами или суставами.

Стресс и тревожность

Изменения в окружении (переезд, ремонт, новые люди или животные) могут вызвать у кота тревогу. Вылизывание в таком случае действует успокаивающе, ведь стимулирует выработку эндорфинов – гормонов хорошего настроения



Как правильно вычесывать кота?

Специалисты по ASPCA рассказали, что регулярное вычесывание кота (приблизительно 1 – 2 раза в неделю) помогает убрать грязь, жир и отмершую шерсть, а также улучшает кровообращение и общее состояние кожи.

Перед вычесыванием следует осмотреть шерсть: она должна быть блестящей, без лысин, ран, паразитов или непонятных образований. Интересно, эксперты подсчитали приблизительную количество шерстинок у среднестатистического котика.

Короткошерстных кошек вычесывают в направлении роста шерсти, постепенно проходя по всему телу.

Длинношерстные нужно ухаживать чаще – осторожно расчесывать, распутывая колтуны, иногда с помощью специальных средств.

При груминге также важно проверять кожу на наличие клещей, блох, ран или колтунов.

Как покупать мурчика без стресса для владельца?

Хотя кошки обычно сами хорошо ухаживают за собой и не нуждаются в частом купании, иногда это все же нужно. Чтобы сделать процесс менее стрессовым, лучше попросить помощи знакомого для кота человека. Перед купанием следует подстричь когти и расчесать шерсть, чтобы избежать колтунов.

Эксперты дали несколько важных советов по самому процессу водных процедур: