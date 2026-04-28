Она решила, что животное потерялось, ведь коты, в отличие от собак, часто гуляют сами по себе и могут отходить далеко от дома. Однако ни одного чипа или ошейника на малыше не нашлось, поэтому с того момента жизнь женщины кардинально перевернулась. Трогательную историю осветили в Mirror.

Как котик нашел свой новый дом?

Поскольку женщина живет в сельской местности, где многие люди держат "дворовых" котов, она сначала была уверена, что у пушистика есть хозяева. Она обратилась к ветеринару, приюта и службы спасения животных, проверила наличие микрочипа и расспросила соседей. Однако никто не сообщал о пропавшем коте.

В конце концов, история завершилась счастливо: женщина вместе с семьей решила оставить кота у себя и постепенно сделать его частью собственной семьи.

Мурчик постучал в правильную дверь и нашел новую семью: как он выглядит

Новоиспеченная владелица котика также попросила пользователей Reddit помочь выбрать имя для нового любимца. По ее словам, это годовалый самец с очень мягкой шерстью и ласковым характером.

Очень мягкий и ласковый, обожает внимание, очень громко мурлычет и вообще ведет себя спокойно, довольно и мирно. Его характер очень уравновешенный – он просто счастлив, когда получает внимание,

– рассказала хозяйка о своем мурлыке.

Кот имеет редкий окрас и красивые зеленые глаза, но ни одно из имен, которые женщина подбирала ранее, ему пока не подошло. В комментариях пользователи активно предлагали варианты, многие считали, что кот выглядит "по-джентльменски", поэтому имя должно быть с титулом – например, "Сэр" или "Лорд".

Среди идей были такие варианты, как Сэр Гморк (в честь персонажа из фильма "Бесконечная история"), Сэр Пампкин или Сэр Вонка, вдохновленный шоколадным оттенком шерсти четвероногого.

Что надо знать перед тем, как завести кота?

Специалисты из Cats Protection объяснили, что прежде чем взять кота домой, стоит подготовить жилье и заранее приобрести все необходимое. Самое важное – обустроить для питомца тихое, уютное и уединенное место, где он сначала адаптируется. Для кота понадобятся такие вещи:

миски для еды и воды (их лучше ставить отдельно);

корм;

удобная лежанка;

лоток (подальше от еды);

когтеточка;

щетка;

игрушки;

переноска.

Вместе с тем, важно, чтобы вся семья была готова к новому любимцу, а также надо планировать расходы и соблюдать правила безопасности в доме. Котиков в новом доме могут раздражать различные факторы, в частности, внезапные изменения, яркие запахи, несвоевременная еда и незнакомая среда.

А чтобы извиниться перед пушистиком в случае недоразумения, ветеринары дали специальные советы. Для этого дайте котику время остыть, поговорите с ним ласковым голосом, а вкусности приберегите напоследок.