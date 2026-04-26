Свою щемящую историю появления любимца в семье женщина рассказала в сети. Она приехала на шопинг только за пасхальными сладостями, но все изменилось после одного взгляда щенка.
Как женщина приютила пушистика, увидев его на парковке?
Как рассказала новоиспеченная владелица четвероногого, продавщица объяснила, что это щенки золотистого ретривера из "случайного" выводка, и из-за нехватки времени она не может их содержать, поэтому предлагает забрать щенков в добрые руки.
К слову, специалисты из American Kennel Club объяснили, что золотистый ретривер – это активная охотничья порода из Шотландии, которая входит в число самых популярных. Эти собаки не только помогают в охоте, но и работают поводырями, участвуют в спасательных операциях и хорошо поддаются дрессировке, сочетая трудолюбие с любовью к жизни.
На момент разговора между женщинами, двое щенков уже нашли новых хозяев, остался только один. Именно он и стал героем трепетной истории.
Щенок нашел свой новый дом / Скриншот
В кошельке женщины случайно было ровно 50 долларов. Она решила не уходить, не попробовав забрать щенка – и продавщица согласилась.
Мы с мужем давно хотели взять еще одного песика в семью, но колебались, ведь уже имеем четырех детей, скоро ожидаем пятого ребенка и воспитываем еще и шотландскую овчарку (колли),
– написала она.
Так, решение, которое обычно обдумывают неделями, было принято за считанные минуты. Когда щенка, которого назвали Уинстон, привезли домой, стало понятно, что его состояние тяжелое.
Песик в начале был очень слабым, истощенным, покрытым блохами и муравьями, и семья даже сомневалась, переживет ли он ближайшие дни. Ему устроили купание, вручную поснимали паразитов, дали необходимое лечение и просто были рядом, ухаживая и ожидая, пока он окрепнет.
Постепенно состояние Уинстона улучшилось: он даже пытался играть. После обновления от хозяйки в сети появилась волна поддержки – люди радовались, что его успели спасти.
Что надо знать всем владельцам собак?
Если вы только завели щенка или только планируете это сделать, стоит ознакомиться с базовыми советами, которые помогут спокойнее пережить первые дни вместе.
Прежде всего, стоит помнить, что пес – это не просто приятное дополнение к жизни, а ежедневная ответственность. Среди основных обязанностей по уходу за собакой есть такие:
Выгуливание собаки минимум дважды в день;
Дрессировка собаки;
Покупка корма и кормление собаки и кормление собаки;
Регулярное вычесывание собаки;
Посещение ветеринара.
А одной из ключевых команд, с которой стоит начать воспитание, является "сидеть". Она формирует основу для дальнейшего обучения, помогает развить дисциплину и облегчает контроль за поведением собаки в различных ситуациях – от прогулок до безопасности на дороге.