Специалисты из Canine Wise рассказали, что самое важное в дрессировке четвероногих и поделились топ-5 команд, которые помогут не просто приучить собаку к хорошим манерам, но и построить доверительный контакт с любимцем.

Какие команды обязательны для дрессировки собак?

Одной из первых и важнейших команд, которых стоит научить собаку, является "сидеть". Именно с нее обычно начинается системное воспитание, ведь она формирует базу для дальнейшего обучения и помогает вырастить послушного и управляемого питомца.

Осваивая эту команду, животное готовится к выполнению других важных инструкций, в частности "ждать" или "ко мне", а также лучше ведет себя во время прогулок на поводке и в ситуациях, требующих дисциплины, например при переходе дороги. Регулярное использование этой команды способствует формированию спокойного поведения, уменьшает склонность к прыжкам и чрезмерному лаю и дает альтернативу нежелательным реакциям.

Не менее важной является команда "ждать". Она формирует выдержку, самодисциплину и обеспечивает безопасность хвостатого в различных условиях. Этот навык помогает животному не поддаваться мгновенным порывам и оставаться спокойным даже при наличии сильных раздражителей, в частности других собак, людей или громких звуков.



Специалисты рассказали о важнейших командах для собаки / Фото Unsplash

Сочетание команды "ждать" с положением "сидеть" или "лежать" позволяет достичь длительной недвижимости, что особенно уместно в общественных местах. Обучение следует начинать в тихой среде, постепенно увеличивая продолжительность ожидания, расстояние между хозяином и собакой и добавляя различные раздражители. Важно также использовать четкое слово-освобождение, чтобы животное понимало, когда выполнение завершено.

Команда "ко мне" или отзыв является одной из ключевых, особенно когда собака находится без поводка. Она гарантирует безопасность во время прогулок и укрепляет доверие между животным и владельцем. Надежный отзыв позволяет быстро вернуть собаку в случае опасности и предотвратить нежелательные ситуации.

Обратите внимание! Важно никогда не звать собаку для наказания или неприятных процедур, чтобы не сформировать негативных ассоциаций. Полезно также превращать тренировки в игру. Можно, например, прятаться и призывать любимца найти хозяина, что делает процесс веселым и эффективным.

Команда "лежать" способствует развитию спокойствия и уравновешенности. В этом положении собака естественно расслабляется, что помогает снизить уровень возбуждения или тревоги. В общественных местах этот навык позволяет избежать излишней активности, препятствовать рывкам к посторонним людям или другим животным и обеспечивает безопасное поведение.

Команда "не трогай" является необходимой для жизни в динамичной городской среде. Она помогает уберечь собаку от опасных предметов, остатков пищи или других потенциально вредных вещей. Кроме безопасности, этот навык позволяет управлять вниманием животного и отвлекать его от раздражителей.

Со своей стороны кинолог и зоопсихолог Виталий Новиков дает собственное объяснение базовых команд для собак. Он, в частности, отметил важность понимания собакой слова "нет", а также рассказал, в какой именно последовательности следует обучать четвероногих команд.

В целом же, систематические тренировки с домашними любимцами требуют времени, терпения и систематичности, однако они обеспечивают формирование уравновешенного, дисциплинированного компаньона, который уверенно ведет себя как среди людей или других животных, так и дома.

