В то же время продолжительность и качество сна зависят от возраста, породы, здоровья и образа жизни животного. Об этом пишет Treehudeer.

Смотрите также В Китае запустили телеканал для кошек и собак: как посмотреть специальные программы для животных

Почему собаки так много спят?

По данным ветеринаров и кинологов, собаки спят в среднем от 12 до 14 часов в сутки, а щенки и пожилые животные – еще больше.

Фактически около половины суток они проводят во сне, еще часть находятся в состоянии покоя, и лишь примерно пятая часть времени приходится на активность. Это объясняется природными особенностями организма, ведь собаки спят фрагментами в течение дня и ночи, а не одним длительным циклом, как люди.

Они также имеют меньше фазы быстрого сна, которая отвечает за восстановление мозга, поэтому нуждаются в более частом отдыхе.

Одним из главных факторов является возраст животного. Щенки могут спать до 18 – 20 часов в сутки, поскольку активно растут и быстро устают. Пожилые собаки также нуждаются в большем отдыхе из-за снижения энергии и физических ограничений.

Важную роль играет порода: большие собаки, такие как мастифы или сенбернары, обычно спят больше, чем мелкие активные породы. Рабочие собаки, наоборот, имеют короткие периоды сна из-за постоянной активности и задачи.

Также на сон влияют здоровье и эмоциональное состояние. Во время болезни или стресса животные могут спать больше, пытаясь восстановить силы. Изменения в жизни, например переезд или потеря члена семьи, тоже способны увеличить продолжительность сна.

Когда сон у собак считается проблемой?

В то же время ветеринары American Kennel Club предупреждают, что чрезмерный сон может быть сигналом проблем со здоровьем, если он резко меняет привычное поведение животного. Особое внимание стоит обратить, если активная собака внезапно начинает постоянно дремать и избегает физической активности.

Среди возможных причин такого состояния называют депрессию, эндокринные нарушения, в частности гипотиреоз, или сахарный диабет. Также повышенная сонливость может появляться из-за боли, хронические заболевания или общее истощение организма.

Специалисты отмечают, что важно оценивать не только количество сна, но и общее состояние собаки, ее аппетит и поведение. Если животное выглядит вялым, меньше играет или меняет пищевые привычки, это повод для консультации с ветеринаром.

В то же время во многих случаях длительный сон является нормальным и зависит от возраста, породы и образа жизни собаки.

Можно ли спать с собакой?