Исследование Oregon State University показало, что около 64% котов имеют надежную эмоциональную связь с владельцами – подобную той, которая наблюдается у собак или даже младенцев. Подробнее об этом рассказали в Futura Science.

Как коты переживают разлуку с хозяевами?

В отличие от собак, мурчики обычно спокойно переносят несколько часов в одиночестве: они могут спать, вылизываться или играть самостоятельно. Взрослое животное, привыкшее к своей среде, без проблем проведет одну ночь без хозяина.

В то же время специалисты, в частности ASPCA, советуют не оставлять кота полностью одного более чем на 24 – 48 часов. Как отмечает ветеринарная бихевиористка Микель Дельгадо, коты очень чувствительны к изменениям в привычном режиме.

Длительное отсутствие владельца может вызвать неприятные последствия:

стресс;

тревожность;

проблемное поведение.

Согласно исследованию, опубликованным в PLOS One, среди котов с симптомами тревоги разлуки 67% проявляли разрушительное поведение, 63% чрезмерно мяукали, а 60% начинали игнорировать лоток.

Особенно уязвимы коты, которые живут без других животных. Кроме поведенческих рисков, существуют и практические: если что-то пойдет не так– например, закончится вода, испортится еда или возникнет проблема со здоровьем – помочь будет некому.

Поэтому оставлять кота на пять дней или дольше без присмотра опасно, если только кто-то регулярно не проверяет его состояние. Котята требуют значительно большего внимания. До трех месяцев их не стоит оставлять одних дольше чем на 20 минут.

В трехмесячном возрасте допустимое отсутствие может достигать примерно шести часов, а в возрасте восьми месяцев – полдня. Только после года кот способен спокойно выдержать целый день без хозяина. При этом приучать к самостоятельности нужно постепенно, чтобы избежать стресса.

Что нужно знать об уходе за котом?

Мурчики могут отказываться пользоваться лотком из-за ошибок в приучении или под влиянием стресса – например, из-за изменений в окружении или конфликтов с другими животными. В то же время важную роль играет правильное обустройство туалета:

соответствующий наполнитель;

удобное расположение;

достаточный уровень приватности.

Специалисты также отмечают, что, несмотря на современные тенденции, большинству кошек не нужны прогулки на поводке, ведь это часто вызывает у них тревогу и может представлять опасность.

Интересно и то, что в среднем кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, накапливая энергию. Если же их режим сна резко меняется, это может свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем.