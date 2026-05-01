Подробнее о привычках котов рассказали в Popular Science.

Почему коты могут вылизывать своих хозяев?

Коты и кошки могут вылизывать людей, чтобы укрепить связь с ними. По словам исследовательницы поведения животных Кристин Витале, если кот лижет своего хозяина, это своеобразный способ показать привязанность и желание взаимодействовать.

Она объясняет, что воспринимает это как социальное поведение: мол, кот в хорошем настроении и хочет немного пообщаться и провести время вместе. Впрочем, если ваш кот вас не лижет – это вовсе не означает, что он вас не любит.

Вылизывание – лишь один из возможных способов проявления привязанности. Коты также могут показывать любовь, садясь рядом или на колени, труся о вас или играя вместе с вами. Все эти действия свидетельствуют о наличии связи между вами.

Сама Витале рассказывает, что из ее трех котов только один иногда ее лижет – и то очень редко, примерно раз или дважды в месяц. Поэтому независимо от того, любит ли ваш кот вылизывать, или нет – он все равно имеет к вам теплые чувства, просто выражает их по-своему.



Коты проявляют приязнь к владельцам, вылизывая их / Фото Unsplash

В общем коты могут использовать около 8% своей жизни на то, чтобы причесать свою шерсть.

При этом специалисты из PetMD говорят и о других причинах такого способа котиков проявить к вам интерес. В частности речь идет о следующем:

Кот стремится к вниманию

Ваш любимец мог быстро понять, что вылизывание привлекает ваше внимание. Вероятно, вы сами подкрепили это поведение, реагируя на него – разговаривали с мурлыкой, гладили его или как-то иначе взаимодействовали.

Кот считает вас частью своей "стаи"

Пушистики общаются, обозначая предметы и других животных своим запахом. Например, мама-кошка вылизывает котят, чтобы создать общий запах группы. Так же и ваш кот может лизать вас, чтобы "обозначить" как своего.

Проявление поведения с детства

Котята во время кормления мнут кошку лапками и сосут. Если кота слишком рано отлучили от матери, он может начать вылизывать вас, в поисках ощущения комфорта, подобного кормлению. В таких случаях кот также может мурлыкать и перебирать лапами.

Ему нравится ваш вкус

Кот может лизать вашу кожу или волосы из-за привлекательных запахов – например, крема, шампуня или других средств. Но это может быть опасно: некоторые косметические продукты содержат вещества, токсичные для котов. Также человеческий пот содержит соли и сахара, которые могут их привлекать.

Кошка испытывает тревогу

Вылизывание может быть способом снять стресс. Обычно в таких ситуациях коты чрезмерно вылизывают себя, но иногда это поведение направляется и на хозяина. Стоит обратить внимание на возможные раздражители – например, громкие звуки или присутствие гостей. Если не решить проблему, это может перерасти в навязчивую привычку.

Возможные проблемы со здоровьем

Иногда кот лижет вас или предметы из-за физического дискомфорта, в частности тошноту, боль или другие проблемы. Если такое поведение появилось внезапно или стало чрезмерным, стоит обратиться к ветеринару для обследования.

Что еще нужно знать о поведении мурлык?

Коты имеют очень чувствительное обоняние, поэтому некоторые запахи могут их сильно раздражать или даже отталкивать. К таким ароматам обычно относятся, в частности:

цитрусовые;

уксус;

кофе;

некоторые специи.

Иногда коты могут перестать пользоваться лотком. Причиной этого часто становится неправильное приучение или стресс, например, из-за изменений в доме или появление других животных.

Также стоит помнить, что коты не всегда воспринимают поцелуи как знак любви, ведь для них это неестественная форма поведения. Специалисты советуют внимательно следить за реакцией животного и его языком тела.