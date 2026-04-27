Уилл Атертон раскрыл, кто является самой опасной собакой.

Какая собака является наиболее агрессивной?

Специалист по поведению собак Уилл Атертон, который имеет сотни тысяч подписчиков в соцсетях, заявил, что не существует единой "самой опасной" породы в мире. По его мнению, ключевым фактором является не происхождение животного, а уровень его воспитания и социализации.

Когда мне постоянно задают этот вопрос: "Какая порода самая опасная?", да, может быть несколько разных пород, на которые я мог бы указать. Но реальность такова, что самая опасная порода – это та, которая не была должным образом обучена,

– объяснил кинолог.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие дисциплины, правильной тренировки и ответственного владельца может сделать любую собаку агрессивной.

По словам Атертона, решающую роль играет среда, в которой живет животное, и отношение хозяина. Он отмечает, что собака требует четкого лидерства, стабильности и правильного обучения.

"Та, что не имеет в жизни любящего лидера, который бы мог безопасно ориентироваться и направлять ее по жизни, и является самой опасной", – отметил он.

Кинолог добавил, что проблема часто заключается именно в людях, которые не уделяют достаточно внимания воспитанию своих любимцев. Эксперт убежден, что потенциальную угрозу могут представлять все собаки без исключения – независимо от размера или породы.

У всех собак есть способность кусаться. Все собаки обладают способностью быть опасными. Да, большие и сильные могут нанести больший вред, но если вы не дрессируете собаку должным образом – любая из них может стать опасной,

– подытожил Атертон.

Таким образом, даже маленькие породы могут проявлять агрессию, если их неправильно воспитывают или игнорируют базовые правила поведения.

Действительно ли порода определяет характер собаки?

Многие владельцы выбирают домашнего любимца, ориентируясь на описание породы и ее "типичный" характер. Однако эксперты отмечают: эти представления часто являются упрощенными и не гарантируют реального поведения животного.

PetMD отмечает, что порода действительно может влиять на отдельные черты – например, пастушьи собаки имеют естественную склонность к управлению стадом. Впрочем, это не означает, что каждый представитель породы будет вести себя одинаково.

В масштабном исследовании, которое охватило более 18 тысяч собак, ученые проанализировали их поведение по различным параметрам: от социальности до способности к обучению. Результаты оказались неожиданными: порода объясняет лишь около 9% поведенческих особенностей конкретной собаки. Это означает, что большинство черт формируется под влиянием других факторов.

Эксперты объясняют, что стандарты пород часто описывают идеализированный образ собаки, а не реальность. В жизни же характер животного формируется под влиянием воспитания, социализации и опыта. Например, собака, которую считают дружественной по породе, может проявлять страх или агрессию, если она не имела достаточного контакта с людьми или другими животными.

Действительно ли цвет неба определяет уровень агрессии собаки?

Распространенный миф о том, что собаки с черным небом якобы являются более агрессивными или опасными, не имеет научной основы. Эксперты объясняют, что такое мнение могло возникнуть из-за психологического восприятия цвета – черный часто ассоциируется у людей с угрозой, страхом и неизвестностью.

На самом деле цвет неба никоим образом не связан с поведением или уровнем агрессии животного. Специалисты отмечают, что характер собаки определяется генетикой, воспитанием и опытом, а не отдельными физическими признаками. В частности, кинолог Сергей Гилярный отмечает, что даже популярные и дружелюбные породы, такие как лабрадоры, могут иметь черное небо, но это не делает их опасными.