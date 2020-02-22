Черное нёбо – признак агрессивности: самые распространенные мифы о собаках

Исследование Центра изучения собак университета Плимута в Великобритании показало, что у собак появился особый вид мышц вокруг глаз, которые они используют только в общении с людьми. Животные могут реагировать и читать эмоции на лице человека и даже на фотографиях. Животные эволюционировали, живя рядом с нами. Все ли собаки агрессивны и как за ними ухаживать – читайте дальше.

Собаки стали едва ли не первыми домашними животными. Их первой функцией была помощь человеку в хозяйстве. Поэтому собаки-пастухи считаются более древними видами, чем другие. Новые породы профильные организации регистрируют каждый год.

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Что интересно, в 99,9% случаев собака и ее хозяин похожи. Часто у них даже манеры одинаковые.

Сходство людей и их любимцев / Фото: @gezgethings

Часто люди не воспринимают серьезно то, что за собакой надо ухаживать. Стоит понимать, если животное покупают ребенку – ответственность ложится на родителей.

Перед тем, как заводить животное, надо подумать о том, кто за ним будет ухаживать. Во-первых, надо создать список, который будет отвечать на вопрос "для чего мы берем собаку?". Она берется для какой-то цели,

– сказал владелец школы собак DRED Сергей Гилярный.

Мы решили развеять самые популярные мифы, связанные с собаками.

Миф №1. Большие собаки – злые, а маленькие – добрые

"Это все равно, что все толстые люди добрые, а все худые – злые. Это абсолютный миф", – сказал актер Михаил Кукуюк.

Если собака будет находиться в спокойных условиях, за ней будут ухаживать и кормить – у животного не будет агрессии. Если хозяин собаки агрессивный – у животного также нервная система будет работать не так, как нужно.



Агрессивность собак не зависит от их размера

Собак не стоит бояться. Для того, чтобы наладить с ними контакт, надо научиться обращаться с животными правильно.

Что стоит делать, когда нападает собака:

не паниковать;

стать боком;

не смотреть собаке в глаза;

не убегать от нее;

отвлечь животное другим предметом.

Миф №2. Черное нёбо – признак агрессивности

Эксперты рассказывают, что, скорее всего, этот миф возник именно из-за цвета. Люди боятся черного цвета – он несет страх и неизвестность.

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"К примеру, лабрадоры не могут нанести людям вреда. Однако у них черное нёбо. Есть такая вещь, как генетика – они либо могут кусаться генетически, либо нет", – пояснил Сергей Гилярный.



Характер животного не зависит от цвета неёба

Миф №3. Теплый и сухой нос свидетельствует о болезни

Каждая собака является особенной. Мокрый нос помогает эффективнее определять направление и химические соединения запахов. Однако главный симптом, который показывает, что с собакой что-то не так – это уменьшение активности.



Влажность носа собаки – не показатель ее самочувствия

"Надо следить не за носом, а за состоянием собаки. Хочет ли она есть, спит или устала. У собаки влажность носа может меняться по несколько раз на день – это нормально", – отметила кинолог Кристина Медведева.

Миф №4. Собаку можно кормить со своего стола

На самом деле кормить собаку своей едой нельзя. Если вы сыроед, можно дать овощи, сыр или сырое мясо. Вареные, соленые или копченые продукты – категорически нельзя.



Собаки не могут питаться продуктами, которые употребляют их хозяева

Продукты, которые категорически нельзя собакам:

вареное, соленое, копченое;

авокадо;

шоколад;

баклажаны;

острые продукты;

чеснок;

лук;

часто бывает аллергия на морковь.

Шоколад опасен для собак теобромином, который поражает их сердечную мышцу и нервную систему.

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"Если давать собаке настоящие косточки, она может подавиться или порезать себе внутренние органы. Может произойти летальный случай. Единственное, что разрешается – очень молодые косточки еще с мясом, они белого цвета", – отметил Гилярный.