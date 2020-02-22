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      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Чорне піднебіння – ознака агресивності: найпоширеніші міфи про собак

      Обережно, міф -

      Дослідження Центру вивчення собак університету Плімута у Великобританії показало, що у собак з'явився особливий вид м'язів навколо очей, які вони застосовують лише до людей. Тварини можуть реагувати та читати емоції на обличчі людини і навіть на фотографіях. Тварини еволюціонували, живучи поруч із нами. Чи всі собаки агресивні та як за ними доглядати – читайте далі.

      Собаки стали чи не першими домашніми тваринами. Їхньою першою функцією була допомога людині в господарстві. Тому собаки-пастухи вважаються більш архаїчними, ніж інші. Нові породи профільні організації реєструють щороку.

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      Що цікаво, у 99,9% випадків собака та її господар – схожі. Часто у них навіть манера однакова.

      Схожість людей та їх улюбленців / Фото: @gezgethings 

      Часто люди не сприймають серйозно те, що за собакою треба доглядати. Варто розуміти, якщо тварину купують дитині – відповідальність лягає на батьків.

      Перед тим, як заводити тварину, треба подумати про те, хто за нею доглядатиме. По-перше, треба створити список, який відповідатиме на запитання "для чого ми беремо собаку?". Вона береться для якоїсь мети,
      – сказав власник школи собак DRED Сергій Гілярний.

      Ми вирішили розвіяти найпопулярніші міфи, пов'язані з собаками.

      Міф №1. Великі собаки – злі, а малі – добрі

      "Це все одно, що всі товсті люди добрі, а всі худі – злі. Це абсолютний міф", – сказав актор Михайло Кукуюк.

      Якщо собака перебуватиме у спокійних умовах, за нею доглядатимуть та годуватимуть – у тварини не буде агресії. Якщо господар собаки агресивний – у тварини також нервова система працюватиме не так, як потрібно.

      Собаки
      Агресивність собак не залежить від їх розміру

      Собак не варто боятися. Для того, щоб налагодити з ними контакт, треба навчитись поводитись з тваринами правильно.

      Що варто робити, коли нападає собака:

      • не панікувати; 
      • стати боком; 
      • не дивитися собаці в очі; 
      • не втікати від неї;
      • відволікти тварину іншим предметом.

      Міф №2. Чорне піднебіння – ознака агресивності

      Експерти розповідають, що, скоріш за все, цей міф виник саме через колір. Люди бояться чорного відтінку – він несе страх та невідомість.

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      "До прикладу, лабрадори не можуть завдати людям шкоди. Однак у них чорне піднебіння. Є така річ, як генетика – вони або можуть кусатися генетично, або ні", – пояснив Сергій Гілярний.

      піднебіння
      Характер тварини не залежить від кольору піднебіння

      МІФ №3. Теплий і сухий ніс свідчить про хвороби

      Кожна собака є індивідуальною. Мокрий ніс допомагає ефективніше визначати напрям та хімічні сполуки запахів. Однак головний симптом, який показує, що з собакою щось не так – це зменшення активності.

      ніс собаки
      Вологість носу собаки – не показник його самопочуття

      "Треба слідкувати не за носом, а за станом собаки. Чи хоче вона їсти, чи спить, чи втомилась. У собаки вологість носу може змінюватись по кілька разів на день – це нормально", – зазначила кінолог Крістіна Мєдвєдєва.

      Міф №4. Собаку можна годувати із власного столу

      Насправді годувати собаку власною їжею не можна. Якщо ви сироїд, можна дати овочі, сир або сире м'ясо. Варені, солені чи копчені продукти – категорично не можна. 

      їжа
      Собаки не можуть харчуватись продуктами, які вживають їх господарі

      Продукти, які категорично не можна собакам:

      • варене, солене, копчене;
      • авокадо;
      • шоколад;
      • баклажани;
      • гострі продукти;
      • часник;
      • цибуля;
      • часто буває алергія на моркву.

      Шоколад небезпечний для собак через теобромін, що уражує їх серцевий м'яз та нервову сиcтему.

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      "Якщо давати собаці справжні кісточки, вона може подавитись або порізати собі внутрішні органи. Може статись летальний випадок. Єдине, що дозволяється – дуже молоді кісточки ще з м'ясом, вони білого кольору", – зазначив Гілярний.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Світ тварин Обережно, міф
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