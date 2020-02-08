Як насправді діють афродизіаки: поширені міфи

Люди завжди хотіли здаватись одне одному привабливими. Тому використовували речовини, які впливали на їхнє лібідо. Афродизіаки використовують для підвищення статевого потягу. За уявленням людей, вони можуть покращити сексуальне життя, збагатити його новими відчуттями. Про афродизіаки, їхній вплив та головні міфи – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Назва "афродизіак" походить від давньогрецької богині кохання Афродіти. За легендою, коли вона народилася із морської піни та ступила на берег, під її ногами почали розпускатися трави та квіти. Люди додавали їх в їжу та помічали збудливий ефект.

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Ще раніше олії та трави із подібним впливом використовували у давньому Єгипті. Наприклад, були спеціальні рекомендації вживати статеві залози тварин, бо вони містять цинк. Також він міститься у морепродуктах та м'ясі. За словами експертів, це необхідна умова для того, щоб якісно утворювалася сперма у чоловіків та добре функціонували органи залози.

"Посилення лібідо відбувається, коли у чоловіка або у жінки іде процес сексуального дозрівання як сплеск концентрації сексуальної гармонії в андрогенів, переважно тестостерону. Як у чоловіка, так і у жінки цей гормон – головний промоутер сексуальної поведінки," – розповів лікар-уролог Андрій Ситенко.

МІФ 1. Афродизіаки діють на усіх людей

Експерти вважають, що деякі люди більш чутливі до цих впливів речовин і вірять в ефект плацебо. У популярній медичній літературі немає чітких підтверджень дії афродизіаків на всіх людей, проте у них є адаптогенна дія.

Що таке адаптогени?Це природні засоби, які стимулюють захисні сили організму людини, адаптують до змін погоди, коливань атмосферного тиску, підвищують стійкість до стресів, фізичну й розумову працездатність.



До них входить корінь женьшеню, лимонник, куркума, часник, цибуля, женьшень.

Серед афродизіаків експерти виділяють устриці. Вони навіть за формою можуть нагадувати статеві органи.



Серед афродизіаків – устриці та морепродукти

Також яйця відносять до речовин, які впливають на загальний тонус та сексуальну функцію, а також сприяють довголіттю. До них також відносяться і ягоди – вони добре впливають на здоров'я мозку та кишкову мікрофлору.

МІФ 2. Піднесення викликають екзотичні продукти та аромати

Знавці переконані, що їсти потрібно місцеві продукти та ті, до яких ви звикли. Наші органи травлення не завжди готові до засвоєння екзотичних продуктів. Також велике значення відіграють і запахи.



"Хвойні запахи, запахи свіжості є не ерогенними. А сирні запахи, запахи плоті, м'яса, олії в тому числі, і урино та фекальні запахи є найбільш ерогенними," – розповіла парфумер Олена Бєлова.



Запахи теж визначають привабливість

МІФ 3. Афродизіаки — це лише їжа та харчові добавки

До афродизіаків належить не лише їжа та добавки, до них можна віднести і невелику кількість алкоголю. Велика кількість спиртного навпаки вимкне всю активність, розповіли експерти.



Невелика кількість вина діє як афродизіак

Однак, все більше науковців сходяться на думці – афродизіаки діють швидше не хімічно, а психологічно. Насправді, секрет дії афродизіаків простий: якісне життя, спортивні навантаження, щирі емоції та приємна усмішка.

