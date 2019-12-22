Сприяє схудненню та позбавляє енергії: найпоширеніші міфи про вегетаріанство, у які ми віримо

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей, але водночас викликало безліч суперечок. Наскільки це нове віяння для українців, чи можна схуднути, споживаючи лише рослинну їжу, який вид вегетаріанства обрати? Відповіді на всі ці питання – шукайте нижче.

Види вегетаріанства

Вегетаріанство – це велика група людей, які відмовилися від вживання м'яса.

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Різновидів вегетаріанства є дуже багато:

Паскетаріанство, коли людина у своєму раціоні залишає рибу. До речі, це один з найкращих систем або напрямків у харчуванні.

Лакто-вегетаріанство, коли дозволяється їсти молоко і похідні від нього продукти, а також мед.

Ово-вегетаріанство. Тип харчування, при якому вживання молока і молочних продуктів виключається, але дозволяється наявність у раціоні яєць.

Лакто-ово-вегетаріанство. Найпопулярніший вид вегетаріанства у світі, в меню якого присутні яйця, молоко і мед. Він викликає найменшу кількість суперечок серед лікарів.

Також є сироїдіння та фруктоїдіння, але вони в Україні не були розповсюджені. Принаймні, історичних згадок щодо цього немає.

Головне завдання дієтологів – помирити вегетаріанців і м'ясоїдів. І там, і там є мінуси. Наприклад, незбалансоване вегетаріанство дійсно може сильно нашкодити організму. Скажімо, якщо це жінка і вона планує вагітність, народження дитини, годування грудьми,

– пояснила лікарка-дієтолог Каріна Дейнеко.



Вегетаріанство об'єднує людей, які відмовилися від вживання м'яса

Звідки пішло вегетаріанство

Ідеї вегетаріанства у світі не нові. І про невживання тваринної їжі писали ще кілька тисячоліть тому у працях індуських філософів. А зараз приблизно 40% населення Індії вважаються вегетаріанцями. Сучасну ж теорію харчування без м'яса розвинули, як це не дивно, у "споживчих" Сполучених Штатах Америки.

Саме там дієтолог-реформатор Сільвестр Грем систематизував знання та приділяв багато часу пропаганді поміркованості у житті й харчуванні. На його думку, переїдання було першою причиною надмірної ваги. Перша офіційна вегетаріанська спілка організована у Лондоні у середині 19 століття. У Києві ж статут вегетаріанського об'єднання затвердили у 1908 році.

Скільки в Україні вегетаріанців

Дослідження зоозахисної організації "Відкриті клітки Україна" і Київського міжнародного інституту соціології у 2017 році показало, що трошки більше за 5% населення України не споживають м'яса. А це майже 2 мільйони українців. Від тваринних продуктів відмовляються переважно молоді люди віком від 18 до 29 років.

Важливо! Ця інформаціє є застарілою і може відрізнятися від реальних цифр. Найімовірніше, прибічників вегетаріанства зараз набагато більше.

Найпоширеніші міфи про вегетаріанство

Міф 1. Вегетаріанцям не вистачає енергії та поживних речовин

Кандидатка історичних наук, доцентка Національного університету харчових технологій Олена Пивоваренко зауважила, що ці дискусії точаться навіть серед технологів.

Існує безліч продуктів, що здатні заповнити недолік кальцію без молочних продуктів. Наприклад, 2 – 3 столові ложки кунжуту можуть компенсувати добову потребу кальцію,

– додала Дейнеко.

Ведуча 24 каналу Дарія Кудімова зізналася, що не стала менш активною. І після шести років вегетаріанства не зменшила фізичні навантаження, а навпаки.



Вегетаріанство не означає відмову від спорту

Міф 2. Без м'яса неможливо наїстися

Лікарка-дієтолог вважає, що ключовими є звички людини. Адже людина бере почуття ситості, вживаючи вуглеводи, білки та жири.

По-перше, білок може компенсувати з багатьох інших продуктів. Наприклад, з горіхів чи бобових. По-друге, я не відчувала, що мені чогось не вистачало. Єдине, що було – це перший час хотілося їсти більше і частіше,

– зауважила Кудімова.

М'ясо обов'язково потрібно їсти у правильний час і поєднувати його з правильними продуктами. В обідній час – це до 15:00 – в організмі людини спостерігається зазвичай найбільш активна ферментативна здатність.

Міф 3. Вегетаріанство сприяє схудненню

Дейнека зазначила, що перший час людина навпаки набирає вагу. Адже, коли вона виключає з раціону білок тваринного походження, то почуття ситості починає набирати за допомогою вуглеводів. І не завжди правильних.

Перший час, коли я відмовилася від м'яса, через те що я збільшила вживання каш, то на якість пару кілограмів я поправилася. Але я на них не звернула уваги, бо набагато краще стала себе почувати, з'явилась якась легкість в організмі,

– зізналася ведуча.

Лікарка-дієтолог підсумувала, що, на жаль, вегетаріанство для зниження ваги не завжди працює.

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